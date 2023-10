Als Auslöser für den Kurssprung der digitalen Leitwährung würden Gerüchte gelten, wonach die US-Börsenaufsicht SEC einen ersten Spot-ETF auf den Bitcoin zugelassen habe. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge solle es sich dabei um den iShares Bitcoin Spot ETF von BlackRock handeln. Konkrete Quellen, die den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung belegen würden, gebe es allerdings nicht.



Einige Branchenexperten wie James Seyffart von Bloomberg würden daher Zweifel an der Echtheit der Meldung anmelden. "Ich glaube, das sind Fake News", habe er beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) geschrieben.



Nach Rücksprache mit anderen Bloomberg-Reporten, die im Kontakt mit Quellen bei BlackRock und der SEC stünden, habe Seyffart wenige Minuten später nachgelegt. Er könne "mit Sicherheit sagen", dass die Meldung nicht wahr sei. (16.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sattgrüne Vorzeichen am Kryptomarkt: Pünktlich zum Handelsstart an der Wall Street hat der Bitcoin seine Kursgewinne am Montag deutlich ausgebaut und auf 24-Stunden-Sicht zeitweise fast zehn Prozent zugelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund dafür dürften die neusten Entwicklungen in Sachen Spot-ETF-Zulassung in den USA sein.