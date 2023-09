Der Bitcoin sei nach Bekanntwerden der Entscheidung aber trotzdem kräftig unter Druck geraten und habe die Gewinne aus der Wochenmitte am Donnerstagabend wieder vollständig abgegeben. Am Freitagmorgen notiere der Kurs auf 24-Stunden-Sicht rund 4,5 Prozent tiefer im Bereich der 26.000-Dollar-Marke. Auf 7-Tage-Sicht stehe die digitale Leitwährung damit nahezu unverändert da.



Einige Marktteilnehmer hätten offenbar darauf spekuliert, dass die SEC nach der juristischen Niederlage im ETF-Streit mit Grayscale am Dienstag die Segel streiche und die ETF-Anträge direkt durchwinke. Diese Hoffnungen seien nun enttäuscht worden. Verloren sei deshalb aber noch nichts, denn keiner der Anträge sei bislang abgelehnt worden.



"Der Aktionär" bleibe daher zuversichtlich und gehe weiterhin davon aus, dass physische Bitcoin-ETFs in den USA nur noch eine Frage der Zeit seien. Bis es soweit sei und der ETF-Boost womöglich eine neue Rally in Gang setzen könne, würden Anleger aber Geduld und starke Nerven brauchen.





Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (01.09.2023/ac/a/m)







