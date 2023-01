Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt verschlechterte sich gestern, so die Experten von XTB.



Die wichtigsten US-Indices seien nach Kommentaren von Zentralbankern, dass die FED trotz sinkender Inflation zögern würde, den Zinserhöhungszyklus früher zu beenden, gefallen. Darüber hinaus habe das US-Justizministerium bekannt gegeben, dass es eine Untersuchung gegen Anatole Legkodymov, den Leiter der in Hongkong registrierten Börse Bitzlato, eingeleitet habe. Offizielle Informationen über die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Kryptowährungen hätten die Verkaufsstimmung verstärkt. Die Börse habe Gelder im Wert von Hunderten von Millionen Dollar aufbereitet, von denen ein erheblicher Prozentsatz angeblich aus kriminellen Aktivitäten gestammt habe.



Der Kryptowährung Tezos sei es heute gelungen, sich fast vollständig von den gestrigen Verlusten zu erholen, obwohl Bitcoin immer noch mit der 21.000-Dollar-Marke kämpfe und immer noch um die 20.800-Dollar-Marke handle. Ein Blick auf den Chart zeige, dass sich Tezos erneut dem Schlüsselwiderstand bei 1,04 Dollar genähert habe. Ein möglicher Durchbruch über den Widerstand könnte der Kryptowährung weiteren Auftrieb geben und den Preis in den Bereich von 1,40 Dollar bringen, d.h. das Preisniveau vor dem Zusammenbruch der FTX-Börse. Im H4-Chart habe der SMA100 den SMA200 am 16. Januar gekreuzt (Golden Cross), was den Bullen weiteren Auftrieb geben könnte. Zuvor habe sich ein solcher Schnittpunkt Mitte Juli 2022 ereignet und sei einer Aufwärtsbewegung von 1,50 Dollar auf über 2,00 Dollar vorausgegangen. Der RSI-Indikator pendle um 53 Punkte, was auf ein neutrales Niveau hindeute. Sollten die Verkäufer trotz des Aufwärtsmomentums die Oberhand behalten, könnte sich der Preis letztlich im Bereich von 0,70 Dollar einpendeln, wo sich die früheren Minima befinden würden. (19.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



