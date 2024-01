"Die heutige Kursbewegung des Bitcoin kam völlig erwartet", habe Sylvia Jablonski, CEO von Defiance ETFs, gegenüber CNBC kommentiert. "Es sieht wie ein "Sell-the-news-Pullback" aus, bevor die Kryptowährung ihren bullishen Trend zurückerobern dürfte."



Auch am übrigen Kryptomarkt würden zum Start in die neue Woche die roten Vorzeichen dominieren. Zahlreiche Top-Coins, die in den vergangenen Wochen und Monaten teils noch besser performt hätten als der Bitcoin, seien dabei noch stärker unter Druck als die digitale Leitwährung.



Die Gewinnmitnahmen nach der wegweisenden Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC würden andauern. Langfristig orientierte Bitcoin-Investoren lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 22.01.2024)



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (23.01.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch in der neuen Handelswoche fällt der Bitcoin weiter, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Kurzfristig sei der Kurs der Kryptowährung sogar zum ersten Mal seit Dezember 2023 wieder unter die 40.000-Dollar-Marke gerutscht. Aber keine Panik!Der Bitcoin habe am Montag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Im Tief sei es zeitweise rund 5,4 Prozent auf 39.372 Dollar nach unten gegangen. Mittlerweile habe sich der Kurs etwas erholt und die bekannteste Kryptowährung der Welt stehe nur noch 3,8 Prozent im Minus auf 40.028 Dollar. Die psychologisch wichtige 40.000-Dollar-Marke sei damit wieder zurückerobert worden.Der Bitcoin stehe unter Druck, seit die SEC vor knapp zwei Wochen ihre Zustimmung zu einigen börsengehandelten Bitcoin-Fonds gegeben habe. Seit dem 10. Januar habe die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt rund 15 Prozent eingebüßt. Die lang erwartete Entscheidung habe dem Bitcoin damit nicht den von Experten erwarteten Kursschub beschert, sondern sie im Gegenteil belastet.Zudem sei angeführt worden, dass die Regulierungsbehörden nun den Bitcoin schärfer beobachten könnten als zuvor. Denn mit dem Votum der SEC könnten Privatanleger zumindest in den USA jetzt unkomplizierter in die Digitalwährung investieren.