Wells Fargo-Analysten würden darauf hinweisen, dass Signature Bank (ISIN US82669G1040/ WKN A0B9ZR) nicht das neue Silvergate Capital sein werde und nach dessen Schließung möglicherweise profitieren könnte.



Kryptowährungen seien durch die endgültige Schließung der Krypto-Bank Silvergate Capital (ISIN US82837P4081/ WKN A2PCBX) belastet worden. Die Stimmung sei dann durch einen massiven Ausverkauf bei Finanzinstituten an der Wall Street beeinträchtigt worden, der durch die Notlage der SVB Silicon Valley Bank ausgelöst worden sei.



Die Besorgnis über die nicht realisierten Verluste der Banken bei Anleihen, deren Bewertungen durch die geldpolitische Straffung der FED beeinträchtigt worden seien, sei gewachsen. Die Federal Deposit Insurance Corporation habe im Februar gemeldet, dass sich die nicht realisierten Verluste der US-Banken aus zur Veräußerung verfügbaren und bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapieren auf insgesamt 620 Mrd. Dollar (31. Dezember 2022) belaufen hätten, gegenüber 8 Mrd. Dollar im Vorjahr - bevor die FED mit der Anhebung der Zinssätze begonnen habe.



Darüber hinaus habe es über Nacht einen "Flash Crash" des Huobi-Tokens gegeben, der innerhalb weniger Minuten um 90% eingebrochen sei, obwohl er sich Stunden später wieder erholt habe. Die Börse beabsichtige, einen 100-Millionen-Dollar-Fonds zur Unterstützung der Liquidität einzurichten. All dies, zusammen mit den Kommentaren der Regulierungsbehörden, habe zu einem Stimmungseinbruch geführt.



Ein Blick auf den D1-Chart von Bitcoin zeige, dass der Preis aus technischer Sicht einen sehr interessanten Punkt erreicht habe. Die Rückgänge seien am SMA200 zum Stillstand gekommen und der RSI-Indikator für die relative Stärke zeige die extrem überverkauften Niveaus an, die kürzlich nach dem FTX-Zusammenbruch zu beobachten gewesen seien. All dies bedeute, dass die Bullen, falls die systemischen Probleme in den kommenden Tagen nicht wieder auftauchen würden, ihre Chance nutzen könnten, um über den psychologischen Widerstand bei 20.000 Dollar auszubrechen.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin fällt und stoppt an wichtiger Unterstützungslinie, 70 Mrd. Dollar wurden von der Kapitalisierung des gesamten Kryptowährungsmarktes ausgelöscht, so die Experten von XTB.Der Wert der Liquidationen, die durch den Fall von Bitcoin unter 20.000 Dollar verursacht worden seien, betrage bereits mehr als 307 Millionen Dollar.Schwächelnde Indices an der Wall Street würden Kryptowährungen unter Druck setzen, da das Risiko einer systemischen Krise wachse.Joe Bidens Haushaltsvorschlag für das neue Jahr beinhalte die Abschaffung von Steuererleichterungen für Kryptowährungsinvestoren und eine höhere Steuer für sogenannte "Miner", die Bitcoin schürfen würden.