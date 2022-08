- Sowohl der 200er-SMA (23.000 USD) als auch der 200er-WMA ($22.800) seien durchbrochen worden, was auf eine Rückkehr zum Abwärtstrend hindeuten könnte. Jetzt hätten sich beide Durchschnittswerte von der Unterstützung zurück zum Widerstand entwickelt. Die Kryptowährung habe die Gewinne vom Juli fast vollständig ausgegeben. Bitcoin werde nicht durch einen stärkeren Dollar begünstigt.



- Der Ethereum-Preis falle trotz des bevorstehenden 15. Septembers, dem "Merge", d.h. der Konsensänderung beim Proof of Stake. Entwickler hätten berichtet, dass der Merge zwar zu einer 99,5% grüneren Kryptowährung machen werde, die Netzwerkgebühren (Gasgebühren) aber nicht sinken würden. Einige Anleger, die eine erhöhte Netzwerkkapazität erwarten würden, könnten mit der Ankündigung nicht glücklich sein.



- Die Märkte würden auf Informationen von der Konferenz in Jackson Hole warten, wo FED-Chef Jerome Powell am 26. August über Inflationsbekämpfung und die Reduzierung der Bilanz der Federal Reserve sprechen werde. An dem von der FED organisierten Treffen würden Zentralbankchefs aus verschiedenen Teilen der Welt, Politiker, einflussreiche Persönlichkeiten aus der Finanzbranche und Akademiker teilnehmen. Es werde spekuliert, dass auch die Regulierung von Kryptowährungen und die Möglichkeiten der aufkommenden Blockchain-Technologie zur Sprache kommen könnten.



- Auch Altcoins würden kräftig verlieren: Filecoin falle um fast 17%, Algorand verliere 10% und das Metaversion-Projekt Decentraland 12%. Die Rückgänge würden am besten von den beiden größten Altcoins, Ethereum und BinanceCoin, verkraftet. (19.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer mehrtägigen Konsolidierung rutschte Bitcoin heute unter die Marke von 22.000 USD, so die Experten von XTB.Ebenfalls unter Verkaufsdruck vor dem Wochenende stehe Ethereum - der Coin werde unter 1.750 USD gehandelt. Der Ausverkauf sei besonders besorgniserregend, weil der "König der Kryptowährungen" zum zweiten Mal die 200-Wochen-Linie durchbrochen habe, was in früheren Bullenmärkten nicht der Fall gewesen sei: