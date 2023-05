Die Veröffentlichung des Weißbuchs in Peking sei mit neuen Vorschriften für digitale Vermögenswerte in Hongkong zusammengefallen und habe weiteres Interesse an Chinas Haltung gegenüber der Krypto-Industrie geweckt. Das Dokument mit dem Titel "Web3 Innovation and Development White Paper" (Weißbuch zur Innovation und Entwicklung von Web3) erkenne die Web3-Technologie als einen wesentlichen Aspekt der zukünftigen Entwicklung der Internetindustrie an. Die Stadtregierung von Peking wolle die Stadt als herausragendes globales Innovationszentrum für die digitale Wirtschaft etablieren und stelle zu diesem Zweck bis 2025 jährlich mindestens 100 Millionen Yuan zur Verfügung. Zur Erinnerung: Kleinanleger in Hongkong dürften ab dem 1. Juni mit Kryptowährungen handeln.



Bitcoin (H1-Zeitrahmen) werde derzeit bei 27.933 USD gehandelt und habe am Wochenende einen Preisanstieg von 4,9% verzeichnet. Der Preis nähere sich einer Widerstandslinie bei 28.000 USD, wo er zuvor von einer Abwärtstrendlinie um 28.400 USD zurückgewiesen worden sei. Zwar sei Bitcoin im letzten Monat immer noch um 2,8% gefallen, doch wenn die Widerstandszone durchbrochen werde, sei ein Test des wichtigen Widerstandsniveaus bei 30.000 USD in naher Zukunft möglich. Gelinge es dem Kurs nicht, diesen Widerstand zu überwinden, liege die nächste Unterstützungsmarke bei 26.500 USD. Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) zeige, dass Bitcoin bei etwa 70 Punkten leicht überkauft sei und sich abkühle (Quelle: xStation5 von XTB).





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin erlebte in dieser Woche einen Preisanstieg auf über 28.000 USD, der auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Eine wichtige Entwicklung sei die Ankündigung einer Einigung über die Schuldenobergrenze durch das Weiße Haus gewesen, die die Marktstimmung angekurbelt und zu einem Anstieg von 4,9% bei Bitcoin und 4,9% bei Ether geführt habe. Darüber hinaus habe eine chinesische Regierungsbehörde ein Weißbuch mit Vorschlägen für Chinas Web3-Politik veröffentlicht, was einen Fortschritt in einem Land signalisiere, das seinen Ansatz gegenüber Kryptowährungen neu bewertet habe.