Sollten die Bullen es schaffen, für einen Ausbruch über die 69.000-Dollar-Marke beziehungsweise auf ein neues Allzeithoch zu sorgen, dürfte die Euphorie am Markt zurückkehren und Kurse weit jenseits von 70.000 Dollar seien möglich.



Im Negativfall würde es sich bei dem jüngsten Abverkauf jedoch nur um die erste Welle einer größeren Korrektur handeln. In diesem Fall sei eine weitere Abwärtsbewegung, die ähnlich groß wie am Dienstag ausfallen dürfte, wahrscheinlich. Konkret bedeute das, dass der Bitcoin auf 58.000 Dollar und leicht darunter fallen könnte.



Könne der Bitcoin nicht bald erneut ein Allzeithoch markieren, sei das ein bearishes Signal und er könnte er bis 58.000 Dollar fallen. Kurzfristig sei deshalb Vorsicht geboten. Langfristig bleibt "Der Aktionär" aber klar bullish, so Michael Diertl. Bitcoin sei Mitglied im "Der Aktionär" Krypto-TSI-Index.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. (06.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Preis hat am Dienstag eine rasante Achterbahnfahrt hingelegt, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Nachdem die Kryptowährung ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2021 minimal übertroffen habe, sei sie auf Tauchstation gegangen und zwischenzeitlich sogar unter die 60.000-Dollar-Marke gerutscht. Sei das der Beginn einer größeren Korrektur oder folgen deutlich höhere Kurse?Bei exakt 69.210 Dollar liege das neue Allzeithoch des Bitcoin, welches er am Dienstagnachmittag markiert habe. Die Freude der Bitcoin-Bullen sei nach einem extrem harten Jahr 2022 und der Rückkehr der Hoffnung im Vorjahr riesig gewesen. Doch sie habe nicht lange angehalten.Denn schon Minuten nach dem frischen Rekord sei die Kryptowährung eingebrochen und habe die Abwärtsbewegung im Laufe des Abends fortgesetzt. Ausgehend vom Rekordhoch habe sie bis zum Tagestief bei 59.313 Dollar satte 14,3 Prozent verloren, was gleichzeitig ein neues Monatstief bedeutet habe.