Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin stieg um 3% und durchbrach die 18.000-Dollar-Marke, als bekannt wurde, dass das neue Management von FTX rund 5 Mrd. Dollar in bar und einige digitale Anlagen gefunden hat, was die Hoffnung weckt, dass die Kunden einer bankrotten Kryptobörse einen Teil ihres Geldes zurückerhalten, so die Experten von XTB.



Auch der allgemeine Appetit auf risikoreichere Anlagen aufgrund der Aussicht, dass eine nachlassende Inflation es der US-Notenbank ermöglichen würde, den Straffungsprozess zu lockern, habe die Preise der wichtigsten Kryptowährungen steigen lassen. Ethereum sei um mehr als 4% in die Höhe gesprungen und habe kurzzeitig den Widerstand bei 1.400 Dollar durchbrochen.



Bitcoin sei am Donnerstag im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten aus den USA stark gestiegen und teste derzeit den Widerstand bei 18.300 Dollar, der durch die obere Grenze der lokalen 1:1-Struktur, das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle und die langfristige Abwärtstrendlinie markiert werde. Sollte der Durchbruch nach oben erfolgen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstands bei 19.100 Dollar fortsetzen. (Quelle: xStation5 von XTB) (12.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >