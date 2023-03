Berlin (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen hat sich in der Kryptowelt einiges zum Schlechteren verändert, so die Experten von LYNX Broker.



So habe der Bitcoin in den letzten drei Handelswochen mehr als 20 Prozent verloren und der zuletzt beschriebene Boden bei rund 21.500 USD sei nach unten durchbrochen worden. Das Handelsvolumen der Bitcoin Futures sei zudem deutlich gestiegen, was darauf hindeute, dass sich hier einige Großinvestoren gerade aus dem Markt verabschieden würden, wie Marktanalyst Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX vermute.



"Der mögliche große Breakout über die Marke von 25.000 USD ist mittlerweile in weite Ferne gerückt und die Bären scheinen wieder das Zepter an sich zu reißen. Der Trend ist bereits von einer bullischen in eine neutrale Verkaufsphase übergegangen. Mit dem Bruch der Marke von 21.500 USD steht die Erholungsbewegung seit Jahresbeginn auf Messers Schneide. Es ist nicht auszuschließen, dass der gesamte Anstieg in Kürze negiert werden könnte. Klar ist jedenfalls, dass der Bereich bei 21.500 USD jetzt zu einem klaren Widerstand im Chart wird. Zudem sind die Kurse wieder unter die 20- als auch die 50-Tage-Linie gefallen. Für die kommenden Tage erwarte ich einen weiteren Kursrutsch in Richtung der Marke von 18.000 USD." Die Aussichten würden für Mautz damit wieder klar auf die bärische Seite gehen. (10.03.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



