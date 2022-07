Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin bereits am Dienstag wieder unter die wichtige 20.000-USD-Marke gerutscht sei, sei es in der Nacht auf Mittwoch im Tief bis auf 19.292 USD weiter abwärts gegangen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe er die Verluste seither etwas begrenzen können, im Tagesverlauf könnten aber neue US-Konjunkturdaten für weitere Turbulenzen sorgen.Wenn in den USA am heutigen Mittwoch gegen 14:30 Uhr deutscher Zeit die Verbraucherpreisdaten für den Monat Juni veröffentlicht würden, würden Experten noch nicht mit den erhofften Entspannungssignalen, sondern mit einem erneuten Anstieg um 8,8% rechnen. Sollte der tatsächliche Wert noch höher ausfallen, steige der Druck auf die US-Notenbank FED weiter. Insbesondere für Risikoassets - zu denen neben Aktien auch Kryptowährungen gehören würden - würde das weiteren Gegenwind bedeuten.Zumindest kurz- und mittelfristig bleibe der Bitcoin stark unter dem Einfluss von Makro-Faktoren wie der Inflations- und Rezessionsangst und dem starken US-Dollar. Anleger, die in diesem Marktumfeld aktiv seien, würden daher weiterhin starke Nerven brauchen und sollten möglichst langfristig sowie mit begrenztem Kapitaleinsatz agieren.