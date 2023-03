Bisher sei der Bitcoin als Gewinner aus der Bankenkrise hervorgegangen. Ein Sturz auf 13.000 oder gar 9.000 Dollar erscheine nur dann möglich, wenn es enormen Stress am Markt gebe und die Indices zweistellig einbrechen würden. Langfristig bleibt DER AKTIONÄR bullish.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (30.03.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) wird auf 13.000 Dollar fallen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das sei zumindest die Meinung von Gareth Soloway, Chief Market Strategist von InTheMoneyStocks.com und Präsident von VerifiedInvestingEducation.com. Er gehe davon aus, dass die Bankenkrise noch nicht vorbei sei, aber bleibe langfristig betrachtet ein Bitcoin-Bulle.Nach der Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS und den Turbulenzen der US-Regionalbanken habe er gegenüber Kitco News gesagt: "Dies ist eine grundlegende Finanzkrise 2.0. Wir wissen nicht, wie schlimm es werden wird... das ist ein potenzieller Lehman-Moment".Er habe jedoch gesagt, dass Bitcoin aufgrund einer "ruhigeren" Finanzlage auf 13.000 Dollar, möglicherweise sogar auf bis zu 9.000 Dollar in diesem Jahr fallen könnte. "Schaut man sich die historische Entwicklung des Bitcoins an, ist er gesunken, wenn der Aktienmarkt gesunken ist", habe er bemerkt. "Wenn der S&P 500 so stark fällt, wie ich denke, wird Bitcoin in diesen Abverkauf mit einbezogen werden." Langfristig sei er jedoch bullish für Bitcoin.