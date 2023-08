Der Kryptomarkt gönne sich eine Sommerpause, die Zinssorgen würden zusätzlichen Druck bringen. Der Bitcoin befinde sich weiter in seiner seit Wochen andauernden Korrektur. Anleger würden derzeit abwarten. DER AKTIONÄR rechnet aber im weiteren Jahresverlauf mit wieder anziehender Dynamik.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) ist auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage sei am Donnerstag zeitweise sogar unter die Marke von 26.000 Dollar gesunken. Dies sei der niedrigste Stand seit Juni. Zu Wochenbeginn habe die Digitalwährung noch bei gut 30.000 Dollar notiert.Mitte Juli sei der Bitcoin sogar auf ein Jahreshoch von 31.386 Dollar gestiegen. "Am Markt dominiert derzeit die Sorge, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft doch länger anhalten könnte als zuletzt gedacht", habe Krypoto-Experte Timo Emden gesagt. "Die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen schmälert die Attraktivität von zinslosen Anlagen."Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank habe offenbar die Verunsicherung weiter verstärkt. Die FED habe die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen gelassen.Trotz der jüngsten Verluste hätten sich die Kursausschläge zuletzt in vergleichsweise engen Grenzen gehalten. Zu Jahresbeginn habe der Bitcoin noch deutlich zugelegt. Anfang Januar habe der Bitcoin rund 16.500 Dollar gekostet.