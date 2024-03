Mit Blick auf die deutlichen Kursgewinne in den letzten Wochen und Monaten wäre eine kurzzeitige Konsolidierung nicht überraschend. Dank der hohen Nachfrage und dem bevorstehenden Halving im April rechne "Der Aktionär" mittelfristig aber ebenfalls mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und neuen Höchstständen. Zwischenzeitliche Rücksetzer wären vor diesem Hintergrund eine Chance zum (Nach-) Kauf, so Nikolas Kessler.



Wer breiter gestreut in die trendstärksten Coins und Token nach dem bewährten TSI-System investieren und dabei auch noch die Anmeldung bei einer Kryptobörse umgehen wolle, könne auch einen Blick auf den Krypto TSI-Index von "Der Aktionär" werfen. Das Index-Zertifikat mit der WKN A2URRU bilde den Index nahezu 1 zu 1 ab.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin befindet sich auf Rekordfahrt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Erst am Donnerstagmorgen habe er nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com bei 73.750,07 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Aus charttechnischer Sicht sei der Weg nach oben damit frei und die große Nachfrage spreche für weitere Kursgewinne, doch erste Analysten würden nun vor einer Korrektur warnen.Der Bitcoin sei in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, seit Mitte Januar habe er sich in der Spitze sogar bereits verdoppelt. Dabei habe er seit der Vorwoche immer neue Höchststände markiert, den aktuellen am heutigen Donnerstagmorgen. Die Analysefirma Swissblock sehe aber erste Hinweise dafür, dass sich die Lage nun wieder etwas abkühlen könnte."Nichts steigt in einer geraden Linie, nicht einmal Bitcoin. Eine Gegenbewegung scheint nahe zu sein", schreibe Analyst Henrik Zeberg in einem Telegram-Update, das dem Branchenportal coindesk.com vorliege.Laut der Swissblock-Analyse könnte der Rückschlag bereits in den nächsten Tagen eintreten und den Bitcoin-Kurs bis in den Bereich zwischen 58.000 und 59.000 Dollar drücken. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau nahe dem Rekordhoch entspräche das einem Rücksetzer von rund 20 Prozent.Bitcoin-Bullen würden deshalb aber nicht in Panik zu verfallen brauchen, denn nach Einschätzung von Swissblock wäre ein solcher Rückschlag nur vorübergehend, bevor der Aufwärtstrend weitergehe und der Kurs neue Höchststände markiere. "Der Gipfel ist noch nicht erreicht", so Zeberg.