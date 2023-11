Hoffnungen auf eine baldige Zulassung von Spot-ETFs, das nahende Halving Anfang 2024 und die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA - dem Bitcoin mangele es derzeit nicht an Kurskatalysatoren.



Nach mehr als 110 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn sind zwar jederzeit auch Gewinnmitnahmen möglich, mittel- und langfristig sieht DER AKTIONÄR aber weiterhin jede Menge Luft nach oben. Risikofreudige Anleger würden sich für einen neuen Bullenmarkt in Stellung bringen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN CRYPT0000BTC/ WKN nicht bekannt) hat in der Nacht auf Donnerstag an die dynamische Aufwärtsbewegung der letzten Wochen angeknüpft und bei rund 35.920 Dollar den höchsten Stand seit 17 Monaten markiert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Rückenwind hätten dabei ausnahmsweise nicht neue Entwicklungen in Sachen ETF-Zulassung in den USA geliefert, sondern die FED-Sitzung am Mittwochabend.Dabei habe die US-Notenbank den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen. Zudem habe FED-Chef Jerome Powell signalisiert, dass die Zeit der aggressiven Zinserhöhungen der vergangenen Monate vorbei sein könnte. Zwar habe der Notenbankchef abermals bekräftigt, dass weitere Anhebungen möglich seien, um die weiterhin hohe Inflation zu bändigen. Doch zugleich habe er gesagt, allmählich werde das Risiko, die Geldpolitik zu sehr zu verschärfen, ähnlich hoch, wie zu wenig zu unternehmen."Die FED ist wahrscheinlich fertig, nachdem sie die Zinssätze zweimal hintereinander auf einem 22-Jahres-Hoch gehalten hat", habe Edward Moya, Marktanalyst bei OANDA, in einem Newsletter geschrieben. "Die FED schloss eine Zinserhöhung in den kommenden Monaten nicht aus, aber Swap-Kontrakte zeigten, dass die Händler nicht überzeugt waren."Die moderaten Äußerungen von FED-Chef Powell seien an den Märkten gut angekommen. Auch der Kryptomarkt profitiere von der Aussicht, dass der Höhepunkt beim US-Leitzins erreicht sein könnte. Der Bitcoin sei daraufhin bei 35.920 Dollar auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren gestiegen.Seitdem sei er zwar wieder etwas zurückgekommen, notiere auf 24-Stunden-Sicht aber immer noch fast drei Prozent höher bei rund 35.380 Dollar. Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Donnerstagvormittag die grünen Vorzeichen dominieren. Die Market Cap aller Coins und Token steige um 2,5 Prozent auf 1,31 Billionen Dollar.