Zins- und Rezessionsangst seien durch die US-Konjunkturdaten schlagartig ins Bewusstsein der Anleger zurückgekehrt und würden nach den Erholungstendenzen der letzten Tage wieder für deutliche Verluste sorgen. Am Kryptomarkt geselle sich dazu noch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem wichtigen Ethereum-Upgrade ("Merge") im Laufe der Woche.



Zumindest kurz- und mittelfristig rechnet "Der Aktionär" mit anhaltend hoher Volatilität am Kryptomarkt. Anleger brauchen daher weiterhin ein dickes Fell und sollten möglichst langfristig agieren, ao .



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (13.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA ist die Inflation im August weniger stark zurückgegangen als von Experten erwartet, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Das mache weitere, deutliche Zinserhöhungen der FED wahrscheinlicher, was die ohnehin schwelenden Konjunktursorgen wieder aufflammen lasse. Die Reaktion an den Märkten sei entsprechend negativ und auch die Gewinnsträhne beim Bitcoin ende abrupt.Nach anfänglichen Kursgewinnen sei die digitale Leitwährung im Tagesverlauf deutlich ins Minus gedreht. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sei der Kurs binnen weniger Minuten um rund 1.000 Dollar eingeknickt. Aktuell notiere er rund fünf Prozent tiefer bei 21.247 Dollar - nachdem er noch am Mittag bei 22.674 Dollar den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen markiert habe.Für die spürbare Aufwärtsbewegung, die dem Bitcoin innerhalb der letzten Woche ein Kursplus von bis zu 20 Prozent beschert habe, sei das ein herber Dämpfer. Er stehe mit diesem Schicksal aber nicht alleine da.Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Dienstagnachmittag wieder klar die roten Vorzeichen dominieren. Die summierte Market Cap aller Coins und Tokens sinke unterdessen um rund fünf Prozent auf rund 1,02 Billionen Euro.