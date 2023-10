"Der Aktionär" bleibe aber dennoch bullish für die weitere Kursentwicklung des Bitcoin, denn Spot-ETFs könnten mittel- und langfristig für kräftige Mittelzuflüsse in den Markt sorgen. Risikofreudige Anleger könnten daher dabei bleiben oder nun einen Fuß in die Tür stellen.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Kurs in den vergangen zwei Wochen in der Spitze um mehr als 30% nach oben geschossen sei, gönne sich der Bitcoin aktuell eine kleine Verschnaufpause, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Branchenexperten seien allerdings optimistisch, dass sich die Aufwärtsbewegung in den kommenden Monaten fortsetze, und würden den Bitcoin am Beginn eines neuen Bullenmarkts sehen.Neben den Hoffnungen auf eine bevorstehende Zulassung von Bitcoin Spot ETFs in den USA würden die Experten der Analyseplattform Matrixport in ihrem wöchentlichen Marktupdate auch auf eine wachsende Nachfrage nach Anlagen verweisen, die als "sichere Häfen" erachtet würden. In Kombination könnten diese beiden Aspekte der Digitalwährung eine neue Rally bescheren."Der fünfte Bitcoin-Bullenmarkt scheint in erster Linie durch die Erwartung einer Adoption durch institutionelle Investoren angetrieben zu werden", heiße es in dem Matrixport-Bericht. "Die Eigenschaften von Bitcoin, die traditionell mit Vermögenswerten wie Gold und anderen sicheren Anlagen wie Staatsanleihen in Verbindung gebracht wurden, haben dazu geführt, dass Institutionen Bitcoin zur Diversifizierung ihrer Vermögensallokation in Betracht ziehen."Die ETF-Euphorie habe den Bitcoin-Kurs zuletzt angetrieben. Sollte die SEC tatsächlich bald grünes Licht geben, könnte sich dies auch als "Sell-the-News"-Moment erweisen und eine kurzfristige Korrektur auslösen. Gleiches gelte, wenn sich die Zulassung aber noch länger als erwartet hinziehe.