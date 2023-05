Um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden, habe man die Gebühren angepasst und überwache die On-Chain-Aktivitäten noch genauer und werde nötigenfalls weitere Anpassungen vornehmen, habe es zudem in einem Folge-Tweet geheißen.



Binance scheine die Probleme inzwischen im Griff zu haben und habe den Nutzern versichert, dass deren Bestände auf der Plattform sicher seien. Zwar sei die Ursache der aktuellen Probleme primär im Bitcoin-Netzwerk und weniger bei Binance zu verorten. Bei vielen Marktteilnehmern sorge die Pause bei den Auszahlungen aber dennoch für Unbehagen - zu frisch seien die Erinnerungen an die Turbulenzen großer Kryptofirmen in den vergangenen Monaten.



Der Bitcoin starte am Montagmorgen auch deshalb rund drei Prozent tiefer in die neue Woche und habe dabei den GD50 bei rund 58.558 Dollar unterschritten. Nun rücke erneut die charttechnische Unterstützung bei rund 27.500 Dollar in den Fokus.



Auch am übrigen Kryptomarkt würden zum Wochenstart die negativen Vorzeichen dominieren. Die Market Cap aller Coins und Token sinke um rund 2,5 Prozent auf 1,16 Billionen Dollar.



Nach dem starken Jahresauftakt würden es die Bullen am Kryptomarkt seit einigen Wochen wieder etwas ruhiger angehen lassen. Die Konsolidierung erfordere Geduld, sei zunächst aber nicht verwunderlich. DER AKTIONÄR bleibe auf lange Sicht bullish für den Bitcoin. (08.05.2023/ac/a/m)







