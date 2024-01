Nach Bloomberg-Informationen könnte die SEC in den nächsten Tagen über die entsprechenden Anträge für mehrere Bitcoin-Spot-ETFs entscheiden - und zwar nahezu zeitgleich. Wenn beide erforderlichen Genehmigungen erteilt seien, könnten die börsengehandelten Fonds bereits am nächsten Arbeitstag den Handel aufnehmen. Die Emittenten hätten dieses Szenario in den vergangenen Wochen mit Hochdruck vorbereitet. Der Handelsstart der ersten Produkte könnte also noch in dieser Woche erfolgen.



Ein Sprecher der Behörde habe sich gegenüber der Nachrichtenagentur aber nicht näher zum Stand der Dinge äußern wollen. Für die Marktteilnehmer heiße es daher weiter Zittern. Zwar gelte eine Zustimmung diesmal als relativ sicher, "Der Aktionär" rechne rund um die Entscheidung aber weiterhin mit erhöhter Volatilität. Ein Bericht der Analysefirma Matrixport, wonach die Spot-ETFs womöglich doch noch nicht zugelassen werden könnten, habe in der Vorwoche kurzzeitig für kräftige Kursturbulenzen gesorgt.



Der Markt habe die Zulassung in den vergangenen Monaten bereits teilweise eingepreist. Sollte die SEC die Bullen wider Erwarten weiter zappeln lassen, wäre das ein ordentlicher Dämpfer. Doch auch im Falle einer Zustimmung könnten Anleger erst einmal Gewinne mitnehmen.



Grundsätzlich wäre eine US-Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs aber klar positiv, denn sie würden insbesondere institutionellen Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu der Digitalwährung bieten. Mittel- und langfristig würden Branchenbeobachter daher kräftige Kapitalzuflüssen in den Markt erwarten. Da die Spot-ETFs phsyisch mit Bitcoin hinterlegt seien, würde das die Nachfrage weiter ankurbeln und wäre somit ein Kurskatalysator.



"Der Aktionär" bleibe bullish und traue dem Bitcoin im Laufe des Jahres eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung samt neuen Höchstständen zu. Zwischenzeitliche Rücksetzer wären vor diesem Hintergrund eine Chance zum Einstieg oder Nachkauf. (08.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsenaufsicht SEC muss bis Mittwoch (10. Januar) entscheiden, ob sie den gemeinsamen Zulassungsantrag für den Bitcoin-Spot-ETF von ARK Invest und 21Shares genehmigt oder nicht, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erwartungen seien im Vorfeld hoch - und damit auch das Risiko für eine Enttäuschung. "Der Aktionär" erkläre, worauf es in den nächsten Tagen ankomme.Am 10. Januar ende die finale Entscheidungsfrist für den Antrag von ARK und 21Shares. Bis dahin müsse die SEC entscheiden, ob sie erstmals Spot-ETFs auf den Bitcoin zum Handel in den USA zulasse. Gebe die Behörde grünes Licht, dann dürfte sie gleich mehrere solcher Produkte durchwinken - auch wenn sie bei den Anträgen von BlackRock, Fidelity und Co theoretisch noch etwas mehr Zeit hätte.