Laut Analysten von QCP Capital gebe es zwei Hauptgründe für den Anstieg in der laufenden Woche: eine "Reduzierung der GBTC-Ströme/netto positive BTC-Spot-ETF-Zuflüsse" und die "starke Kursentwicklung bei US-Aktien".



Die täglichen GBTC-Abflüsse hätten sich von täglich 500 bis 600 Millionen Dollar auf nur noch 100 bis 200 Millionen Dollar reduziert, habe es geheißen. Die Gesamtzuflüsse in alle BTC-ETFs seien nun positiv.



"Aufgrund der bullishen Stimmung im Gesamtmarkt werden Bitcoin und Ethereum voraussichtlich folgen, gepaart mit den Fantasien rund um das Bitcoin-Halving und den Ethereum-Spot-ETFs", hätten die Experten gesagt.



Nicht nur der Bitcoin, sondern auch Krypto-Aktien wie Coinbase und Riot Platforms hätten sich am Donnerstag stark präsentiert und würden im europäischen Handel weit über ihren Vortagesschlusskursen notieren.



Die netto positiven Zuflüsse in die ETFs dürften dafür sorgen, dass die Bitcoin-Rally nach der rund einmonatigen Verschnaufpause weitergehe. Ein neues Jahreshoch sollte nur eine Frage der Zeit sein. Anleger setzen auf die AKTIONÄR-Empfehlungen Coinbase und Riot Platforms, beide Aktien haben noch starkes Aufholpotenzial gegenüber der Kryptowährung, so Michael Diertl.







