Am Mittwochmorgen handle die digitale Währung schon wieder über der Marke von 49.700 USD, also nahe dem höchsten Stand seit über zwei Jahren und wenig verändert seit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Dienstag. Im Gegensatz dazu sei beispielsweise der S&P 500 um 1,4% abgerutscht - seine schlechteste CPI-Tagesperformance seit September 2022. Auch der Goldpreis sei um knapp 40 USD gefallen und dabei unter die runde Marke von 2.000 USD gerutscht, während die Anleiherenditen und der US-Dollar angestiegen seien. Die Marktteilnehmer hätten infolge der höher als erwarteten CPI-Daten ihre Erwartungen für eine Zinssenkung der Federal Reserve angepasst.



Vor wenigen Tagen habe eine Zinssenkung im Mai noch als sichere Sache gegolten, doch nach den gestrigen Daten würden die Märkte jetzt erst im Juni mit einer ersten Senkung rechnen. Während andere Assets deutlich nachgegeben hätten, habe der Bitcoin jedoch eine starke Widerstandsfähigkeit trotz der Verschlechterung der Risikostimmung an den Märkten gezeigt. Gleichzeitig würden sich auch beim Bitcoin erste technische Warnsignale abzeichnen. Nach dem jüngsten Anstieg von rund 30% seit dem Januar-Tief werde eine Konsolidierung wahrscheinlicher.



Wie der Bitcoin-Tageschart zeige, habe sich im gestrigen Handel eine "Hanging Man Kerze" ausgebildet. Die Kerze habe genau die gleiche Gestalt wie der "Hammer", befinde sich im Gegensatz dazu aber am höchsten Punkt einer Aufwärtsbewegung. Das Kerzenmuster gelte als ein potenzielles charttechnisches Umkehrsignal. Das Signal wäre bestätigt, wenn die heutige Kerze unterhalb des Kerzenkörpers der Hanging Man Kerze schließe. Sollte es dagegen zu einem Schlusskurs oberhalb der Kerze kommen, wäre das Signal negiert, was für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprechen würde. Sollten die Bullen im heutigen Handel keine Schwäche zeigen, dann bleibe der nächste Anlaufpunkt im Bereich von 52.000 USD weiter im Spiel.



Vorsicht sei jedoch angebracht, wenn es zu einer Bestätigung des Hanging Man komme. In diesem Fall wären Rücksetzer bis 47.500 USD wahrscheinlich. Unterhalb von 47.000 USD könnte der Abwärtsdruck weiter zunehmen, sodass es zu einem Rücklauf bis an das 38,2% Retracement bei 45.800 kommen könne. Auch ein Test der horizontalen Unterstützung bei 44.400 USD wäre denkbar. Eine weitere Auffangzone befinde sich am 61,8% Retracement bei rund 43.000 USD. (14.02.2024/ac/a/m)





