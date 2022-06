Hinweis auf Interessenskollision:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem heftigen Kurseinbruch am letzten Wochenende habe sich der Bitcoin zügig die wichtige 20.000-USD-Marke zurückerobert und seither nicht mehr nachhaltig unterschritten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch die meisten Altcoins hätten sich zuletzt wieder etwas erholt oder zumindest stabilisiert. In der Branche wachse dadurch die Hoffnung, dass der Boden nahe sei. Changpeng "CZ" Zhao, CEO der weltgrößten Kryptobörse Binance, teile diese Einschätzung. "Ich denke, das Schlimmste ist wahrscheinlich vorbei. Wir haben einen ziemlich tiefen Absturz gesehen", habe er bei einer Branchenkonferenz in Zürich gesagt. In der näheren Zukunft erwarte er zunächst keine größeren Kursverluste am Kryptomarkt mehr. Allerdings werde es längere Zeit dauern, bis sich die Branche von den jüngsten Rückschlägen erhole.Nach dem der Bitcoin am vorigen Wochenende bis auf 17.709 USD abgesackt sei und damit - genau wie viele Altcoins - ein neues Mehrjahrestief markiert habe, würden viele Krypto-Fans und -Investoren nun auf eine Gegenbewegung oder zumindest eine Stabilisierung hoffen. Zhaos Worte dürften bei ihnen für Zuversicht sorgen, auch wenn er als CEO der weltgrößten Kryptobörse wohl von Berufswegen optimistisch eingestellt sei.Risikofreudige Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau beim Bitcoin einen Fuß in die Tür stellen oder den Einstand verbilligen, müssten jedoch Geduld und starke Nerven haben.