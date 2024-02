Das sei für die Anleger allerdings kein Grund gewesen, sich das Papier im Zuge des Bitcoin-Anstiegs nicht ins Portfolio zu legen. Im Gegenteil: Die Aktie der Bitcoin Group notiere nur noch rund zehn Prozent unter ihrem Jahreshoch bei 46,00 Euro. Sollte sie weiteren Rückenwind von der Kryptowährung erhalten und dadurch den Widerstand überwinden, dürfte die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zum November-Hoch 2021 bei 56,00 Euro sein.



Neben den amerikanischen Werten profitiere auch die deutsche Bitcoin Group von dem neuen Jahreshoch des Bitcoin. "Der Aktionär" favorisiere dennoch das direkte Investment in den Kryptobörsen-Anbieter Coinbase beziehungsweise die Miner CleanSpark und Riot Platforms.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (15.02.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat am Mittwoch ein weiteres Jahreshoch markiert, wodurch die Marktkapitalisierung über die Marke von einer Billion Dollar gesprungen ist, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Und auch die Krypto-Aktien würden mittlerweile wieder kräftig - teils sogar exorbitant - anziehen, nachdem sie noch vor einer Woche im Dornröschenschlaf geschlummert hätten.Zwölf, zwölf und nochmal 14 Prozent hätten die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen CleanSpark (ISIN US18452B2097/ WKN A2PWWQ), Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) und Riot Platforms (ISIN US7672921050/ WKN A2H51D) am Mittwoch zugelegt. Damit würden sie ihre unfassbare Rally, die erst vor wenigen Tagen wieder Fahrt aufgenommen und bereits zu enormen Kursgewinnen geführt habe, mit massivem Aufwärtsmomentum fortsetzen.