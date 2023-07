Angesichts der langen Entscheidungsprozesse der Aufsichtsbehörden sei die ETF-Euphorie zuletzt wieder etwas abgeebbt. Stattdessen rücke nun das weitere Vorgehen der FED in Sachen Zinserhöhungen wieder stärker in den Vordergrund. Am Donnerstagvormittag verliere der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund 1%, notiere damit aber weiterhin deutlich über die 30.000er-Marke.

Der Bitcoin habe in diesem Jahr bereits mehr als 80% zugelegt, nach Einschätzung des "Aktionärs" auf lange Sicht aber immer noch jede Menge Luft nach oben. Die Analysten der britischen Bank Standard Chartered würden ihm bis Ende 2024 sogar einen Anstieg auf 120.000 USD zutrauen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Galaxy Digital.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (13.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Einstieg großer Finanzdienstleister - allen voran BlackRock - ins Rennen um die Zulassung eines ersten Spot-ETFs auf den Bitcoin in den USA habe der Digitalwährung seit Mitte Juni neuen Schub gegeben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe sich die anfängliche Begeisterung mittlerweile gelegt, doch ein Erfolg wäre ein enormer Durchbruch für den Bitcoin als Anlageklasse.Mike Novogratz, Gründer der Kryptobank Galaxy Digital, habe sich in einem Bloomberg-Interview optimistisch geäußert, dass die Zulassung eines physischen Bitcoin-ETFs in den USA "wahrscheinlich passieren wird". Der jüngste Vorstoß von BlackRock, Invesco und anderen ETF-Anbietern sei ein klares Signal, dass die breite Akzeptanz von Bitcoin zu Anlagezwecken wachse. Angesichts der Herausforderungen im Umgang mit Kryptowährungen, etwa im Hinblick auf die sichere Verwahrung, sei ein ETF ein "einfacher, erster Schritt", um in Bitcoin zu investieren.Auch mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung des Bitcoin äußere sich Novogratz zuversichtlich: "Ich denke, dass er zum Jahresende höher steht." Aktuell konsolidiere der Kurs irgendwo zwischen 28.000 und 32.000 Dollar, doch wenn die obere Begrenzung dieser Range geknackt werde, könne die Aufwärtsbewegung weiter an Fahrt gewinnen. Die dafür nötigen Impulse könnte nach seinen Worten die US-Notenbank liefern, wenn sie irgendwann tatsächlich die geldpolitische Trendwende hin zu wieder sinkenden Zinsen einläute. Konkrete Kursziele für die digitale Leitwährung nenne Novogratz im Bloomberg-Interview jedoch nicht.