Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat zuletzt deutlich zulegen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Donnerstagmorgen notiere die älteste und nach Marktwert größte Kryptowährung bei 44.570 USD. Das sei der höchste Stand seit dem 12. Januar, als der Bitcoin über 46.000 USD notiert habe. Auch andere Digitalwerte wie die am Marktwert gemessene Nummer zwei, Ether, hätten zulegen können. Damit könnten die Gewinnmitnahmen der vergangenen Wochen nun erst einmal beendet sein. Mitte Januar habe die US-Börsenaufsicht SEC mehrere Spot-ETFs auf Bitcoin zugelassen und damit zumindest kurzfristig für ordentlich Euphorie am Markt gesorgt. Allerdings würden danach rasch Gewinnmitnahmen einsetzen, die anfängliche Begeisterung sei erst einmal verflogen.Wie vielen schnell klar geworden sei: Die Genehmigung durch die SEC sei aber nur der erste Schritt gewesen, nun würden die neu zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs an der nächsten Hürde hängen. Denn jetzt würden noch Unternehmen wie LPL Financial Holdings - einer der größten unabhängigen Broker-Dealer der USA - die kürzlich genehmigten Produkte prüfen. Es gehe dabei u.a. um die Frage, ob die 19.000 unabhängigen Finanzberater auf der Plattform die Produkte an ihre Kunden vermarkten dürften. Die Due-Dilligence-Prüfung, die LPL Financial deswegen gerade durchführe, solle rund drei Monate in Anspruch nehmen.