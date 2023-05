Auf der Unterseite bleibe es dabei: Ein Fall und Schluss unter 25.000 USD würde die seit Mitte April herausgebildete Sequenz fallender Hochs und Tiefs fortschreiben und in den zweiten Quartalsschluss noch einmal den Bereich um 20.000 USD anlaufbar werden lassen, das seit Jahresbeginn bullishe Bild neutralisieren würden.



Bitcoin - Die Trading Setups:



Trading-technisch habe sich die Lage für Bitcoin unwesentlich verändert: Nach dem kurzen "Flush" in Richtung der 26.000-USD-Region, aber der schnellen und starken Reaktion der Bitcoin-Bullen bleibe der Modus in Bitcoin eher bullish, wenn auch mit neutraler Tendenz und das jüngst unspektakuläre Treiben und dem Umstand geschuldet, dass die Kryptowährung unter dem EMA(50) handele.



Wie bereits weiter oben geschrieben: Zeitnah möchten die Bullen eine Rückeroberung der 29.500/30.000 USD zu sehen bekommen, auf welcher dann aufbauend eine erneute Attacke auf die 32.000-USD-Region und Bruch höher denkbar würde.



Ein Halten unter dem EMA(50), eventuell gar Fall unter die 25.000-USD-Marke in Verbindung mit der Sequenz fallender Hochs mache einen Test der 200-Tage-Linie realistisch, eventuell gar der Region um 20.000 USD denkbar.



Long-Setup:



Das vor zwei Wochen thematisierte Long-Szenario sei weiter "im Spiel", es scheine weiter sinnvoll, sich in eine Long-Position schrittwiese hinein zu skalieren mit einer ersten Hälfte Long gegen die 25.000-USD-Marke und dem Aufstocken auf eine volle Position mit einem Rückkreuzen über den EMA(50) auf Tagesbasis. Die erste Hälfte sei getriggert worden, die zweite würde mit Rückeroberung des EMA(50) eingegangen. Den Stop der ersten Hälfte habe man etwas unterhalb der 200-Tage-Linie um derzeit rund 23.500 USD platziert, Ziel des Trades zunächst im Bereich um 32.000 USD, darüber in Gefilden um 35.000 USD.



Short-Setup:



Für ein Short-Setups bleibe abzuwarten, ob es den Bitcoin-Bullen nun gelinge, die Kryptowährung über 30.000 USD zu befördern und dort zu schließen. Ein Halten unterhalb, eventuell ein "Überrollen" bereits im Bereich um 29.000 USD, könnte der Beginn eines tieferen Hochs und eines bevorstehenden, nochmaligen Tests der 25.000er-Region sein. Sollte es zu einem solchen Szenario kommen, läge ein Stop über 30.000 USD. (24.05.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trading-technisch hat sich die Lage für Bitcoin unwesentlich verändert: Nach dem kurzen "Flush" in Richtung der 26.000-USD-Region, aber der schnellen und starken Reaktion der Bitcoin-Bullen bleibt der Modus in Bitcoin eher bullish, wenn auch mit neutraler Tendenz und das jüngst unspektakuläre Treiben und dem Umstand geschuldet, dass die Kryptowährung unter dem EMA(50) handelt, so die Experten von XTB.Im Vergleich zur Vorwoche habe sich das Bild in Bitcoin seit der letzten Betrachtung nur unwesentlich verändert.Die Einzelhandelsumsätze seien vergangene Woche Dienstag mit 0,4% auf Monatssicht gegenüber erwarteter 0,8% veröffentlicht worden. Die Experten von XTB hätten in Bezug auf das US-BIP einen substanziellen Anteil von mehr als 30% seitens eben dieser thematisiert und den sich erhärtenden Eindruck, dass sich die US-Konjunktur weiter abkühle bzw. sich die Anzeichen unter den Händlern am Terminmarkt mehren würden, wonach diese weiter mit deutlich über 80%-iger Wahrscheinlichkeit erwarten würden, dass die FED bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 mindestens eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf den Weg bringen müssen werde.Während das eigentlich positiv für Bitcoin sein sollte, seien die Käufe ausgeblieben, Bitcoin handele weiter im Bereich um 27.000 USD.Ändere sich hieran in den kommenden Tagen etwas? Schwierig zu sagen, wir hätten heute, am Mittwochabend das Sitzungsprotokoll der FED auf der Agenda, wobei es schwer falle, eine Rhetorik innerhalb dieses zu sehen zu bekommen, die den Markt überrasche.Vielleicht liefere der PCE Core Preisindex am Freitag ja einen Impuls: Hierbei handele es sich tatsächlich um den bevorzugten Indikator der Federal Reserve zur Messung der Inflation. Dieser sei im März 2023 auf Jahressicht um 4,6% gestiegen, habe damit unter den 4,7% im Vormonat gelegen und sei somit auf ein 13-Monats-Tief und den niedrigsten Stand seit Dezember 2022 gefallen.Am Freitag werde der Core PCE Preisindex mit 4,5% erwartet, eine Veröffentlichung unterhalb könnte Bitcoin einen Schub verleihen. Vielleicht werde es aber auch eine positive Headline zur US-Schuldenobergrenze und Einigung diesbezüglich: Demnach würden US-Präsident Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy um eine Lösung ringen, vergangene Woche Freitag hätten republikanische Unterhändler das Treffen mit der Begründung verlassen, die Forderungen des Weißen Hauses seien unvernünftig.Jegliche Einigung könnte einen positiven Impuls für Risk-Assets wie bspw. Bitcoin liefern und mit einem Tagesschluss über 29.500 USD würde man sagen: "Die Bullen haben das Ruder wieder übernommen" und eine erneute Attacke auf die Jahreshochs um 31.000 USD und ein Bruch höher würden denkbar.