Wenige Tage nach der Freigabe der Bitcoin-ETFs habe Buckley in einem Interview mit CNBC gesagt, dass man bei Vanguard nach Assets Ausschau halte, die den Kunden einen echten Mehrwert liefern und/oder Cashflow generieren würden. Beides sei seiner Ansicht nach beim Bitcoin nicht der Fall.



Die Ankündigung von Buckleys bevorstehendem Abtritt lasse die Spekulation zu, ob Vanguard unter neuer Führung auch seine Meinung zu den Bitcoin-ETFs ändern könnte oder diese bereits geändert habe und deshalb den CEO wechsle. Es sei gut möglich, dass das US-Unternehmen den Erfolg der Produkte unterschätzt habe und nun doch auf den Trend aufspringen möchte. Schließlich hätten die ETFs seit der Freigabe vor rund sechs Wochen ein kumuliertes Volumen von mittlerweile mehr als 70 Milliarden Dollar erreicht - Tendenz weiter steigend.



Sollte Vanguard auch ins Bitcoin-Business einsteigen, könnte das der Kryptowährung einen weiteren Push verleihen. Zum Vergleich: Das Volumen des FTSE All-World UCITS ETF von Vanguard betrage derzeit circa 9,3 Milliarden Dollar. Sollte der potenzielle Bitcoin-ETF eine ähnliche Größe erreichen, entspreche das mehr als 13 Prozent des derzeitigen kumulierten Volumens.



Ein weiterer ETF könnte dem Bitcoin einen zusätzlichen Schub verleihen. Ob Vanguard mit dem CEO-Wechsel jedoch auch tatsächlich seine Einstellung zu den Bitcoin-ETFs ändere, sei fraglich. So oder so dürften die Produkte, die bereits am Markt seien, für weiteres Potenzial bei der Kryptowährung sorgen. DER AKTIONÄR bleibe weiterhin bullish. (01.03.2024/ac/a/m)







