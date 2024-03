Noch sei nicht klar, ob Tesla noch mehr Bitcoin kaufen möchte oder nicht. Sollte er es aber tun, stünden die Chancen gut, dass dies der Kryptowährung wie schon in der Vergangenheit weitere Kursfantasie beschere. "Der Aktionär" bleibe für den Bitcoin bullish gestimmt, rechne mit weiteren Allzeithochs und rate deshalb zum Kauf.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ende Januar 2021 habe Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) Bitcoin im Wert von rund 1,5 Mrd. USD gekauft und die damalige Rally mit befeuert, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwischenzeitlich habe der US-Elektroautobauer sogar mit dem Gedanken gespielt, Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Fahrzeuge zu akzeptieren. Die jüngsten Daten würden zeigen, dass Teslas Krypto-Engagement jetzt in die nächste Runde gehe.Laut der Website arkhamintelligence.com habe der US-Konzern seinen Bitcoin-Bestand seit den letzten Quartalszahlen ausgebaut. Damals habe Tesla noch 1.789 Bitcoin weniger als die aktuellen 11.509 (Gegenwert derzeit rund 775 Mio. USD) ausgewiesen. Es stelle sich deshalb die Frage, ob es bei dem relativ kleinen Kauf bleibe oder der Elektroauto-Pionier nun wieder ernsthaftes Interesse an der Kryptowährung entwickele. Und falls zweiteres der Fall sein sollte, müsse man sich ebenfalls fragen, ob das Engagement diesmal länger anhalte als vor rund drei Jahren. Denn nach dem Kauf im Januar 2021 habe das Musk-Unternehmen rund ein Zehntel seiner Position schon zwei Monate später wieder abgestoßen. Den Großteil der übrigen Bitcoin habe Tesla rund ein Jahr später im zweiten Quartal 2022 liquidiert.