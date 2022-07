Branchenexperten wie Mike Novogratz von der Krypto-Bank Galaxy Digital würden erst mit einer spürbaren Erholung am Kryptomarkt rechnen, wenn die US-Notenbank FED die Zinserhöhungen beende oder zumindest pausiere. Danach sehe es bislang allerdings nicht aus.



Auch DER AKTIONÄR rechnet mit einer längeren Stabilisierungsphase, eher die nächste Kursrallye am Kryptomarkt starten kann. Kurz- und mittelfristig sollten sich Krypto-Anleger dabei auf weitere Kursschwankungen gefasst machen. Wer sehr langfristig agiere und an die Zukunft des Bitcoins glaube, könne zu Kursen um 20.000 Dollar mit ersten Teilkäufen einen Fuß in die Tür stellen.



