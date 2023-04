Dass die Öl-Allianz Opec+ die Fördermenge ab Mai reduzieren wolle, habe auch die Teilnehmer am Kryptomarkt überrascht. In den frühen Morgenstunden sei der Kurs zeitweise unter die 28.000-Dollar-Marke gefallen. Steigende Ölpreise könnten den Dollar stärken und die Inflation erneut anfachen, so die Befürchtung.



Die zwischenzeitlichen Verluste habe der Bitcoin jedoch schnell wieder ausgleichen können und auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern sei nach wie vor gut: Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt verharre am Montag bei 63 Zählern, signalisiere damit seit mehr als einer Woche durchgehend "Gier".



Zuversichtlich für die weitere Entwicklung stimme nun die traditionell positive Performance des Bitcoins im April: In drei der letzten fünf Jahre habe er auf Monatssicht Kursgewinne verzeichnet und dabei im Schnitt rund 15,9 Prozent zugelegt. Damit zähle der April in der Rückschau zu den stärksten Monaten für die Digitalwährung.



Natürlich gebe es keine Garantie, dass sich das saisonale Muster im April wiederhole. Nach dem starken Jahresauftakt liege das Momentum derzeit aber ganz klar auf Seiten der Bullen. Das sei umso erstaunlicher, wenn man bedenke, dass es durchaus Gegenwind gegeben habe - etwa durch die Turbulenzen im Bankensektor oder den wachsenden Regulierungsdruck in den USA.



DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Langfrist-Einschätzung für den Bitcoin. Etwaige Rücksetzer in den Bereich der 25.000er-Marke seien dabei durchaus noch einmal möglich, wären aber als Chance zum (Nach-)Kauf zu werten. (03.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) im ersten Quartal satte 71,8 Prozent zugelegt und damit den drittbesten Jahresstart der letzten zehn Jahre hingelegt hat, lässt er es zum Start ins zweite Jahresviertel zunächst ruhiger angehen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Historisch betrachtet sei der April aber ein vergleichsweise starker Monat für die digitale Leitwährung.Der Bitcoin knüpfe am Montag an den weitgehend impulsarmen Handel am Wochenende an und trete am Mittag auf 24-Stunden-Sicht bei rund 28.250 Dollar auf der Stelle. Die Mitte März gestartete Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 26.700 Dollar und 28.500 Dollar setze sich damit zunächst fort. Die wichtige Widerstandszone rund um die 30.000er-Marke bleibe in Reichweite.