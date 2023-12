Während die in Kürze erwartete Genehmigung mehrerer ETFs auf den Bitcoin zu einer erheblichen Steigerung der Nachfrage nach Bitcoin führen werde, komme es schon bald zu einer drastischen Verknappung des Angebots. Durch das im April 2024 anstehende Halving reduziere sich die Menge an Bitcoin, die neu auf den Markt kommen würden, um die Hälfte.



Der durch die Kombination dieser beiden Ereignisse entstehende Nachfrageüberhang müsse aus den bestehenden Bitcoin-Beständen gedeckt werden. Aber das sei gar nicht so einfach, weil sich mittlerweile 15,4 Millionen der insgesamt 19,5 Millionen Bitcoin in festen Händen befinden würden. Einige Experten würden daher davon ausgehen, dass ein Dollar an Nachfrage zu einem Anstieg der Bitcoin-Marktkapitalisierung von fünf Dollar führen könne.



Die entscheidende Frage sei, wo der neue Gleichgewichtspreis des Bitcoin liegen werde, wenn die rasant wachsende Nachfrage auf ein immer knapperes Angebot treffe. Hier würden die Prognosen bei 100.000 Dollar losgehen und bis zu 180.000 Dollar reichen. Diese Ziele könnte der Bitcoin sogar schon vor dem anstehenden Halving im April 2024 erreichen.



Ein Anstieg des Bitcoin auf 100.000 Dollar würde im Vergleich zum aktuellen Kurs mehr als eine Verdopplung bedeuten. Beim Einsatz eines geeigneten Hebelproduktes lasse sich der Gewinn auf über 500 Prozent steigern. (07.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) feiert gerade ein beachtliches Comeback, so Alfred Maydorn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Allein in den vergangenen fünf Wochen habe der Bitcoin um 60 Prozent zugelegt und erstmals seit April 2022 wieder die Marke von 44.000 Dollar überschritten. Aber es sei noch weitaus mehr möglich. Dafür sorge eine Nachfrage-Angebot-Konstellation, die es so noch nie beim Bitcoin gegeben habe.