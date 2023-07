Die Zulassungsanträge für diverse Spot-EFTs auf den Bitcoin hätten sicherlich eine Menge Schwung geliefert, habe Brent Xu, CEO der DeFi-Plattform Umee, gegenüber "Barron's" gesagt. "Doch das scheint jetzt wieder etwas abzuflauen." Zur Begründung verweise er auf die langwierigen Entscheidungsprozesse der US-Börsenaufsicht SEC, die bislang bekanntlich sämtliche Bitcoin-Spot-ETFs abgelehnt habe.



Im Falle des von BlackRock beantragten Produkts, das maßgeblich zur jüngsten Erholung des Bitcoins beigetragen habe, könnte die finale Entscheidung nach Bloomberg-Informationen beispielsweise womöglich erst Mitte März 2024 fallen.



Xu erwarte daher, dass bald wieder makroökonomische Faktoren wie die Daten zur Entwicklung der US-Inflation im Juni und das weitere Vorgehen der US-Notenbank FED bald wieder die Kursentwicklung am Kryptomarkt beeinflussen würden.



Händler würden angesichts der unklaren Perspektive auf erhebliche Rückschlagrisiken verweisen, falls die Zinsen um Juli und September erneut angehoben würden. Auch Xu rechne daher mit einem deutlichen Anstieg der Volatilität.



DER AKTIONÄR teile die Einschätzung, dass die Schwankungen beim Bitcoin kurz- und mittelfristig wieder zunehmen dürften. Auf lange Sicht sei das Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft, denn mit der Chance auf die ersten Spot-ETFs und dem "Halving" im kommenden Jahr gebe es gleich zwei potenzielle Katalysatoren für eine neue Rally.



Mutige Anleger bringen sich für dieses Szenario in Stellung, halten aber noch etwas Pulver für eventuelle Rücksetzer trocken, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". Wer bereits langfristig investiert sei, sollte dabei bleiben. (11.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat am Montagabend erneut die 31.000-Dollar-Marke getestet, musste den Tagesgewinn am Ende aber beinahe vollständig wieder abgeben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem turbulenten Wochenstart lasse er es am Dienstag etwas ruhiger angehen und klettere auf 24-Stunden-Sicht um moderate 0,7 Prozent auf rund 30.400 Dollar. Der aktuelle Seitwärtstrend setze sich damit fort.Vor rund drei Wochen habe der Bitcoin die 30.000-Dollar-Marke zurückerobert und sie seither nicht mehr nachhaltig unterschritten. Auf dem Weg nach oben sei bislang aber spätestens bei 31.460 Dollar der Deckel drauf. Dort habe der Kurs in der Vorwoche den höchsten Stand seit rund einem Jahr markiert.In der Vergangenheit seien auf derartige Seitwärtsphasen mit relativ geringer Volatilität häufig dynamische Ausbrüche im Chart gefolgt. Die Bullen hätten aktuell aber etwas zu kämpfen, die positive Stimmung der vergangenen Wochen aufrechtzuerhalten.