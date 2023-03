Fast habe es so ausgesehen, als könnte die digitale Leitwährung direkt noch die 30.000-Dollar-Marke anlaufen, doch zur Wochenmitte seien die Bullen erst einmal wieder auf die Bremse gegangen. Nach einem deutlichen Rücksetzer am gestrigen Mittwoch arbeite der Bitcoin derzeit an einer Stabilisierung im Bereich von 24.600 Dollar. Während am übrigen Kryptomarkt teils größere Verluste geschrieben würden, notiere er auf 24-Stunden-Sicht lediglich 0,8 Prozent schwächer.



Grund für die wilde Fahrt der Kryptos seien natürlich die Turbulenzen in der Bankenbranche sowie Spekulationen über die möglichen Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank FED. Dass diese angesichts der drohenden Bankenkrise womöglich von weiteren Leitzinserhöhungen absehen könnte, habe zu Wochenbeginn maßgeblich zur Erholungsrally von Bitcoin und Co beigetragen.



Zudem sei nun wieder häufiger vom Bitcoin als möglicher Krisenwährung zu hören. Sollte sich die Krise bei den Banken weiter zuspitzen, könnte die unabhängige Digitalwährung ihre Stärken als "sicherer Hafen" ausspielen, so das Argument - schließlich sei der Bitcoin nach der Finanzkrise im Jahr 2008 ja genau für dieses Szenario entwickelt worden.



Ob es tatsächlich so weit komme und der Bitcoin diesem Anspruch im Fall der Fälle überhaupt gerecht werden könne, sei derzeit völlig offen. Kurzfristig dürften es aber ohnehin Makrofaktoren - und dabei insbesondere die Frage nach weiteren Zinserhöhungen durch die FED - sein, die das Kursgeschehen der Digitalwährung prägen würden.



Anleger am Kryptomarkt sollten sich vor diesem Hintergrund auf anhaltend hohe Volatilität einstellen, zumal in der kommenden Woche bereits der nächste US-Zinsentscheid anstehe. An der langfristigen Kaufempfehlung des AKTIONÄR für den Bitcoin habe sich dabei nichts geändert. Es empfiehlt sich aber, noch etwas Pulver für etwaige Rücksetzer trockenzuhalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (16.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer heftigen Achterbahnfahrt in den vergangenen Tagen lassen es die Teilnehmer am Kryptomarkt derzeit wieder etwas ruhiger angehen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Donnerstagvormittag würden die roten Vorzeichen dominieren, dem Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) gelinge dabei aber eine Stabilisierung knapp unterhalb der 25.000-Dollar-Marke. Diese dürfte aber nur von kurzer Dauer sein.Nicht einmal eine Woche sei es her, da habe der Bitcoin die psychologisch wichtige 20.000er-Marke unterschritten und den tiefsten Stand des laufenden Jahres markiert. Zu Wochenbeginn dann die plötzliche Trendwende, als es in der Spitze bis auf 26.515 Dollar nach oben gegangen sei - der höchste Stand seit Juni 2022.