Hierzulande stehe die Aktie der Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) am Freitagmittag rund 9% tiefer. Nachdem der Kurs allein seit Montag in der Spitze um fast 56% gestiegen sei und am Donnerstagvormittag bei 61,50 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert habe, würden Anleger nun auch hier Gewinne mitnehmen.



"Der Aktionär" gehe davon aus, dass die aktuelle Korrektur beim Bitcoin nur von kurzer Dauer sei und die Rekordfahrt der letzten Wochen bald weitergehe. Das würde auch den Aktien von Unternehmen mit Krypto-Bezug wieder Rückenwind liefern.



Bei den laufenden Empfehlungen Coinbase und MicroStrategy könnten Anleger daher investiert bleiben. Der Aktionär habe die Stoppkurse nachgezogen, der Abstand sei bei beiden Werten allerdings noch komfortabel. Bei Riot Plattforms sollten Anleger indes den inzwischen wieder recht nahen Stopp bei 9 Euro im Auge behalten und gegebenenfalls die Reißleine ziehen.



Bei Marathon Digital habe "Der Aktionär" bereits im Januar ein Plus von rund 50% realisiert, CleanSpark sei in der Vorwoche mit einem Gewinn von fast 100% verkauft worden. Beide stünden seither auf der Beobachtungliste. Die Aktie der Bitcoin Group sei keine laufende Empfehlung.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (15.03.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem neuen Rekordhoch am gestrigen Donnerstag müsse der Bitcoin am Freitag wieder Federn lassen und büße auf 24-Stunden-Sicht aktuell mehr als 7% ein, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am übrigen Kryptomarkt würden ebenfalls teils deutliche Verluste geschrieben und auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Bitcoin und Co nun einen Teil der jüngsten Gewinne abgeben.Der Kryptomarkt zolle am Freitag der jüngsten Rally bei vielen Coins und Token Tribut und büßt auf 24-Stunden-Sicht fast 8% ein. Der Bitcoin sei dabei im bisherigen Tagestief um bis zu 8.100 USD bzw. 11% vom tags zuvor markierten Allzeithoch zurückgekommen, nachdem er bereits in der Nacht stark geschwankt habe. Gegen Mittag notiere er auf 24-Stunden-Sicht noch rund 7,5% tiefer bei 67.531 USD.Die Verluste bei Bitcoin und Co würden auch das zuletzt starke Momentum der Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt ausbremsen. Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) etwa würden im vorbörslichen US-Handel weitere 5,5% verlieren, nachdem sie am Donnerstag bereits rund 7% tiefer geschlossen hätten. Das Plus seit Jahresbeginn betrage allerdings immer noch 34% und das zu Wochenbeginn markierte Mehrjahreshoch von 271,65 USD bleibe in Sichtweite.Die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) komme nun ebenfalls zurück, nachdem sie am Mittwoch bei 1.774,00 USD den höchsten Stand seit rund 24 Jahren markiert habe. Nach rund 5% Minus am Donnerstag würden die Indikationen am Freitag auf weitere Verluste von rund 5,2% hindeuten. Kein Beinbruch, wenn man bedenke, dass die Aktie allein seit Jahresbeginn um mehr als 150% gestiegen sei. Zudem könnte der aktuelle Rücksetzer beim Bitcoin sogar positiv für MicroStrategy sein. Das Unternehmen wolle über eine neue Wandelanleihe weitere 500 Mio. USD einsammeln und damit weitere Bitcoin-Käufe finanzieren. Das wäre momentan zu günstigeren Kursen möglich als noch am Vortag.Vereinfacht gesagt halbiere sich dabei die Belohnung, die Miner für ihre Arbeit zur Sicherung der Blockchain in Form von neu geschaffenen Bitcoin erhalten würden, von aktuell 6,25 auf 3,125 Bitcoin. Das passiere zwar regelmäßig etwa alle vier Jahre und sei somit schon lange absehbar, sorge bei den Investoren aber dennoch für Nervosität. Von der Rekordjagd beim Bitcoin selbst hätten sie daher in den letzten Tagen nicht profitieren können.