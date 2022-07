Auch wenn der jüngste Rebound-Versuch des Bitcoins gescheitert sei, sei die gegenwärtige Stabilisierung im Bereich der 20.000er-Marke klar positiv zu werten. Ob es bereits die Bodenbildung sei, die Krypto-Investoren seit Wochen herbeisehnen würden, müsse sich allerdings erst noch zeigen.



Angesichts des Makro-Gegenwinds, der hohen Korrelation mit dem US-Aktienmarkt und dem dortigen Start der Berichtssaison dürfte die Lage am Kryptomarkt kurzfristig volatil bleiben. Wer hier aktiv sei, brauche also weiterhin starke Nerven und einen langen Atem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im insgesamt freundlichen Marktumfeld hat auch der Kryptomarkt in der Vorwoche einen Rebound-Versuch gestartet, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Ohne positive Impulse von den Aktienmärkten sei dieser am Wochenende allerdings wieder im Sande verlaufen. Am Montagvormittag würden bei Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC/ WKN: nicht bekannt) und Co nun wieder die roten Vorzeichen dominieren.Noch am Freitagmorgen sei der Bitcoin drauf und dran gewesen, die beste Woche des bisherigen Jahres zu verbuchen. In den frühen Morgenstunden habe er bei rund 22.315 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Juni markiert. Seitdem habe er einen Teil der Gewinne aber wieder abgeben müssen. Bis Sonntagabend sei das Wochenplus nach Daten von bybt.com auf acht Prozent geschrumpft.Auch am Montagmorgen gehe es nun weiter abwärts. Auf 24-Stunden-Sicht verliere der Bitcoin derzeit rund vier Prozent und nähere sich damit wieder der wichtigen 20.000er-Marke. Die meisten großen Altcoins würden ähnlich große Verluste verzeichnen. Die Market Cap des Krypto-Gesamtmarkts schrumpfe auf 24-Stunden-Sicht um rund vier Prozent auf 909 Milliarden Dollar.Nachdem die Börsen in Asien vielerorts tiefer geschlossen hätten, starte der DAX mit Verlusten in die neue Handelswoche und auch die US-Futures würden auf einen schwächeren Start an der Wall Street hindeuten. Dort nehme in dieser Woche die Berichtssaison für das Juni-Quartal Fahrt auf, was bei einigen Investoren offenbar für Nervosität sorge.Hinzu komme, dass der US-Dollar zuletzt weiter an Stärke gewonnen habe und am Mittwoch (13. Juli) die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für den Monat Juni auf der Agenda stehe. Sollte die Inflation weiter zugenommen haben, dürfte sich das zügig in der Geldpolitik der US-Notenbank FED widerspiegeln.