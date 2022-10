Dass Tesla die Bestände stabil gehalten habe, werde am Kryptomarkt allerdings weitgehend schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Zwar habe der Bitcoin in der Nacht kurzzeitig die Marke von 19.000 Dollar unterschritten, anschließend aber sofort wieder zurückerobert. Am Donnerstagvormittag knüpfe er nun mit moderaten Verlusten an die Seitwärtsbewegung der der vergangenen Wochen an.



Damit bleibe die Hoffnung, dass der Boden auf dem aktuellen Niveau nahe sei. Eine nachhaltige Erholung oder gar ein neuer Bullenmarkt dürfte im aktuellen Umfeld mit steigenden Zinsen, starkem Dollar und Rezessionsangst aber noch auf sich warten lassen. Krypto-Investoren würden also weiterhin Geduld brauchen.



