Der VanEck Bitcoin Trust (HODL) habe mit Mittelzuflüssen von 119 Millionen Dollar ebenfalls einen neuen Tagesbestwert erreicht. Kurz zuvor habe das Unternehmen die Gebühren für den Handel mit dem ETF bis Ende März 2025 ausgesetzt.



Gemessen am Handelsvolumen hätten die Spot-ETFs mit 8,5 Milliarden Dollar den zweitbesten Handelstag seit Auflegung im Januar verzeichnet, so Bloomberg-Experte Eric Balchunas bei X (ehemals Twitter).



Der Bitcoin sei endgültig zurück, doch von der Euphorie früherer Bullenmärkte sei bislang noch wenig zu spüren - ein Indiz, dass das positive Momentum noch im Entstehen sei. Die Nachfrage sei insbesondere dank der Spot-ETFs in den USA aber enorm, während das Angebot an verfügbaren Einheiten durch das Halving im April bald noch deutlich langsamer wachse. "Der Aktionär" bleibe daher bullish und rechne mit weiter steigenden Kursen.



Wer zusätzlich zum Bitcoin auch breit gestreut in die trendstärksten Coins und Token nach dem bewährten TSI-System investieren und dabei auch noch die Anmeldung bei einer Kryptobörse umgehen wolle, könne einen Blick auf den Krypto TSI Index von "Der Aktionär" werfen. Das Index-Zertifikat mit der WKN A2URRU bilde den Index nahezu 1 zu 1 ab.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (13.03.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Verschnaufpause geht die Rekordfahrt beim Bitcoin zu Wochenmitte weiter, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Am Mittwochvormittag klettere der Kurs auf 24-Stunden-Sicht um weitere drei Prozent nach oben und knacke dabei erstmals auch die Marke von 73.000 Dollar. Das am Montag markierte Rekordhoch sei damit schon wieder übertroffen worden und die Rally könne weitergehen.Nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com sei der Bitcoin gegen 9:30 Uhr deutscher Zeit bis auf 73.637,47 Dollar gestiegen und habe dort einen neuerlichen Höchststand markiert. Erst am Montag habe er an die Rekordjagd aus der Vorwoche angeknüpft und den bis dato gültigen Rekord von 72.850,71 Dollar aufgestellt.Zu dieser starken Entwicklung trage auch die hohe Nachfrage nach den Bitcoin-Spot-ETFs bei, die im Januar von der US-Börsenaufsicht SEC erstmals zum Handel zugelassen worden seien. Die Produkte seien "physisch" mit Bitcoin hinterlegt - steige die Nachfrage nach den ETFs, müssten die Emittenten entsprechende Bestände am Markt zukaufen.Am gestrigen Dienstag habe der BlackRock-ETF Mittelzuflüsse in Höhe von 849 Millionen Dollar verzeichnet - ein neuer Rekord. Damit habe er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelzuflüsse in alle Bitcoin-Spot-ETFs auf Tagesbasis die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten und mit 1,05 Milliarden Dollar ebenfalls einen neuen Bestwert verzeichnet hätten.