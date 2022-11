- Zuvor sei das Binance-Angebot aufgrund von Bedenken, dass es ein nationales Sicherheitsproblem für die USA darstellen würde, auf Eis gelegt worden. Zhao habe jedoch darauf hingewiesen, dass die aufgeworfene Frage der Sorge um die US-Interessen Gerüchte gewesen seien, die von FTX verbreitet worden seien, während "CZ" selbst sie nie geteilt habe.



- Russische Politiker hätten die Möglichkeit vorgeschlagen, eine nationale Kryptowährungsbörse innerhalb der Moskauer Börse einzurichten. Russland arbeite an Änderungen des bestehenden Gesetzes "über digitale Finanzanlagen". Die Bemühungen würden Berichten zufolge sowohl vom russischen Finanzministerium als auch von der russischen Zentralbank unterstützt. Das übergeordnete Interesse dahinter solle eine Initiative zur Maximierung der Steuereinnahmen aus dem Handel mit Kryptowährungen sein.



- Im November sei in Russland bereits ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der das Mining von Kryptowährungen und deren Verkauf legalisiere. Miner, die innerhalb der russischen Grenzen tätig seien, sollten ausländische Plattformen nutzen können. Im letzteren Fall würden die russischen Devisenkontrollen und -vorschriften nicht gelten, sie müssten aber der russischen Steuerbehörde gemeldet werden. Berichte hätten im Westen Besorgnis über Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen und die Unterstützung von Putins Regime ausgelöst.



- Eine Kryptowährungs-Wallet, die einer Börse zugeschrieben werde, die mit dem Mt. Gox-Hacking-Angriff von 2014 in Verbindung gebracht werde, bei dem mehr als 744.000 BTC von der Börse gestohlen worden seien, habe am Mittwoch die größte Transaktion seit 2017 durchgeführt und insgesamt 10.000 BTC im Wert von etwa 165 Millionen Dollar an zwei nicht identifizierte Empfänger geschickt, wie Daten von CoinDesk zeigen würden. Alexander Vinnik, der mutmaßliche Betreiber des gestohlenen Mt Gox. Bitcoin, sei 2017 in Griechenland auf Ersuchen des US-Justizministeriums verhaftet worden.



- Singapur habe eine Untersuchung wegen Betrugs bei der Kryptowährungsbörse Hodlnaut eingeleitet. Die Polizei habe Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen und seine Direktoren untersucht. Die Börse habe Anfang des Monats enthüllt, dass sie mehr als 13 Millionen Dollar an Geldern in FTX blockiert habe. Holdnaut habe im August die Abhebungen eingefroren, nachdem es Berichten zufolge durch den Zusammenbruch von Luna fast 190 Millionen Dollar verloren habe.



Bitcoin im H1-Chart: Die wichtigste Kryptowährung befinde sich in einem Seitwärtstrend. Die Bullen hätten eindeutig Mühe, den Preis in Richtung 17.000 Dollar zu drücken, was Bedenken hinsichtlich eines möglichen weiteren Ausverkaufs in Richtung 14.000 Dollar wecke. Das Austrocknen der Liquidität könnte scharfe Preisbewegungen auf dem Bitcoin-Markt begünstigen. Die wichtigste kurzfristige Unterstützung sei der SMA50, der um 16.000 Dollar verlaufe. (Quelle: xStation 5) (24.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt verbesserte sich gestern aufgrund einer positiven Reaktion auf das FOMC-Protokoll und Nachrichten von Genesis Capital, das eine Partnerschaft mit der Investmentbank Moelis bestätigte, so die Experten von XTB.Allerdings konsolidiere Bitcoin immer noch und sei nicht in der Lage, über 17.000 Dollar zu steigen, was darauf hindeute, dass nicht alle Probleme, die durch den FTX verursacht worden seien, der Vergangenheit angehören würden:- Die Kryptowährungsbörse Bybit richte einen 100-Millionen-Dollar-Investitionsfonds ein, um institutionelle Kunden in einer schwierigen Zeit für die Digital-Asset-Industrie zu unterstützen. Bybit werde Market Makern und Kontoverwaltern auf seiner Plattform 10 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.- "CZ" habe auch bestätigt, dass die US-Börse ein Übernahmeangebot für den bankrotten Kryptowährungsverleiher Voyager abgeben werde, während sich die bankrotte FTX-Börse von dem Geschäft zurückziehe. Die Berichte seien bereits von Bloomberg bestätigt worden.