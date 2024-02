Die gesamten positiven Nettozuflüsse in Bitcoin-ETFs seit dem 11. Januar würden sich bereits auf über 3 Mrd. USD belaufen. In Bezug auf die Zuflüsse seit Jahresbeginn liege der BlackRock Bitcoin Trust (IBIT) ETF auf Platz 4 aller von Bloomberg beobachteten ETFs.



Daten von Coinbase Advanced, die für ihre institutionellen Aktivitäten bekannt seien, würden darauf hindeuten, dass ein massiver Betrag an Bitcoin-Abflüssen von der Börse in externe Portfolios erfolge, was ein Zeichen dafür sei, dass man trotz der Rekordpreise und der spektakulären Rally von Bitcoin zögere zu verkaufen.



Franklin Templeton habe sich in die Riege der Institutionen eingereiht, die die Schaffung eines Ethereum-Spot-ETFs fordern würden. Die Erwartungen würden steigen, dass die SEC noch in diesem Sommer Anträge auf ETFs (ETCs) für Ethereum genehmige.



In den letzten Tagen sei die Aktivität der Anleger in Bitcoin-ETFs gestiegen. Der Wert der täglichen Zuflüsse bewege sich um die 600 Mio. USD, während die Abflüsse aus Grayscale durchweg niedriger seien (Quelle: Bloomberg Finance L.P.).



Das Angebot von Bitcoin nehme mit jeder Halbierung ab. Darüber hinaus habe die Schaffung von ETFs die mittel- und langfristige Nachfrage nach der Kryptowährung erhöht. Die nächste Halbierung werde im April dieses Jahres stattfinden (Quelle: CryptoQuant). (14.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin konnte sich blitzschnell erholen und nach dem gestrigen Absturz auf 48.000 USD, der durch einen etwas höher als prognostizierten CPI-Wert aus den USA verursacht wurde, wird er heute mit 51.500 USD auf einem neuen lokalen Höchststand gehandelt, so die Experten von XTB.Der starke US-Dollar habe Bitcoin nicht daran gehindert, innerhalb weniger Stunden von 48.000 USD auf über 51.000 USD zu steigen. Ethereum sei ähnlich gut gelaunt und nähere sich der Marke von 2.700 USD, ein Niveau, das seit Mai 2022 nicht mehr erreicht worden sei. Mehr als 94% der Bitcoin-Wallets seien im Gewinn, was historisch gesehen mit der Dynamik des Bullenmarktes übereinstimme.Ein höherer Inflationswert, der auf wahrscheinliche Zinssenkungen der FED erst in der zweiten Jahreshälfte hindeute (wahrscheinlich im Juni oder Juli, die Erwartungen für Mai fielen von zuvor 52% auf fast 30%), und ein stärkerer Dollar (USDIDX-Index auf einem Niveau wie im Herbst 2023) hätten die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt nicht lange gedämpft.