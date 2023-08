Bitcoin und Co hätten zwar einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgeben müssen, die Stimmung unter den Marktteilnehmern habe sich aber wieder spürbar aufgehellt: Habe der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt zu Wochenbeginn noch "Angst" signalisiert, sei er zwischenzeitlich in den neutralen Bereich zurückgekehrt.



Spot-ETFs auf den Bitcoin wären ein wichtiger Schritt für die relativ junge Assetklasse in den Finanz-Mainstream und könnten für kräftige Kapitalzuflüsse sorgen. Die Zulassung in den USA sei nach Einschätzung des "Aktionärs" durch das jüngste Gerichtsurteil wahrscheinlicher geworden, der große Durchbruch - sowohl mit Blick auf die Entscheidung der SEC als auch auf die Kursentwicklung beim Bitcoin - stehe aber noch aus.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (31.08.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Urteil eines US-Berufungsgerichts zu Gunsten von Grayscale im Streit mit der SEC habe am Dienstag für deutliche Kursgewinne beim Bitcoin und zahlreichen Altcoins gesorgt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Anschließend habe sich die Freude allerdings schnell wieder verflüchtigt. Auch am heutigen Donnerstagmorgen würden die jüngsten Gewinne weiter abbröckeln.Nachdem der Bitcoin am Dienstag zeitweise um rund 8% nach oben gesprungen sei und kurzzeitig die 28.000-USD-Marke überwunden habe, habe er einen Teil der Gewinne tags darauf wieder abgeben müssen. Zur Stunde notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 0,7% tiefer im Bereich von 27.250 USD. Das sei zwar immer noch rund 4% höher als zu Wochenbeginn. Auf Monatssicht stehe im August aber dennoch ein Minus von 6,9% zu Buche. Gelinge im heutigen Tagesverlauf keine Besserung mehr, stehe der digitalen Leitwährung der zweitgrößte Monatsverlust des laufenden Jahres ins Haus. Im Mai habe er nach Daten von coinglass.com 7% eingebüßt.Obwohl die Gerichtsentscheidung im Streit zwischen Grayscale und der SEC am Dienstag von Marktbeobachtern als "wegweisen" eingestuft worden sei, habe sie zunächst keine nachhaltige Rally in Gang setzen können. Viele Investoren würden skeptisch bleiben. Denn klar sei Das Urteil zugunsten des Krypto-Vermögensverwalters sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, die Chance auf Zulassung von Spot-ETFs auf den Bitcoin seien dadurch gestiegen. Der ganz große Durchbruch sei es allerdings noch nicht gewesen.