Die nach Marktwert weitaus größte Kryptowährung profitiere seit Wochen von einem hohen Anlegerinteresse. Auslöser sei die Zulassung neuartiger Fonds in den USA, die bereits im Januar erfolgt sei. Mit diesen so genannten Spot-ETF könnten Interessenten in Bitcoin investieren, ohne die Digitalwährung selbst unmittelbar erwerben zu müssen. Nach Einschätzung der großen US-Bank JPMorgan habe vor allem die hohe Nachfrage von Kleinanlegern zu dem derzeitigen Kursfeuerwerk beigetragen.



Seit Jahresbeginn habe der Bitcoin etwa ein Drittel an Wert zugelegt. Auch der Marktwert aller rund 12.800 Digitalanlagen habe sich seither deutlich erhöht. Er betrage nach Angaben des Portals Coingecko gegenwärtig gut 2,2 Billionen Dollar. Die nach Marktwert zweitgrößte Digitaldevise Ether sei seit Beginn des Jahres prozentual noch stärker gestiegen als Bitcoin und notiere aktuell bei 3.200 Dollar. Das sei der höchste Stand seit April 2022.



Vom Allzeithoch, erreicht im November 2021 bei rund 69.000 US-Dollar, würden den Bitcoin aktuell "nur" noch 12.000 Dollar trennen. Das seien etwa 20 Prozent. Was nach einer weiten Wegstrecke klinge, könnte in Wahrheit recht schnell erreicht werden. Für 20 Prozent Kursanstieg habe der Bitcoin zuletzt 17 Handelstage gebraucht. Für 12.000 Dollar ganze 19. Inklusive 10tägiger Verschnaufpause. Zwischen dem 15. Februar und dem 25. Februar sei schließlich nichts passiert.



Der Bitcoin steige. Ether, die zweitwichtigste Kryptowährung, steige ebenfalls. Wer am Krypto-Boom teilhaben, das Risiko aber gleichzeitig streuen möchte, setzt auf den Krypto-Index des AKTIONÄR (ISIN DE000A3DMM16 / WKN A3DMM1). In ihm enthalten: 10 trendstarke Kryptowährungen. (27.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Höher, schneller, weiter - die aktuelle Titelzeile des AKTIONÄR trifft auch auf die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Kryptowährung Bitcoin zu. Sie steigt und steigt, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstag habe die Notierung auch die Marke von 57.000 US-Dollar geknackt. In der Nacht sei der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 57.055 Dollar gestiegen. Das sei der höchste Stand seit Ende 2021. Einige Bitcoin-Besitzer würden sich unterdessen beim Blick in ihr Portfolio verwundert die Augen reiben, zumindest sofern sie schon länger nicht mehr hingesehen hätten. "Totgesagte leben länger". Denn: Vor etwa einem Jahr noch seien die Stimmen der Skeptiker unüberhörbar gewesen. Der Hype sei vorbei. Bitcoin nähere sich dem wahren Wert an, und der sei schließlich Null. Heute würden sie schweigen.