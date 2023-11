Die Bitcoin-Bullen würden wieder los rennen und dürften längst noch nicht an ihrem Ziel angekommen sein. Davon sollten vor allem Krypto-Aktien wie Coinbase, Riot Platforms und Microstrategy profitieren, da sie wie ein Hebel auf den Bitcoinpreis wirken würden. "Der Aktionär" rät bei allen drei Titeln weiterhin zum Kauf. Wer nicht in Krypto-Aktien, sondern gut diversifiziert direkt in Kryptowährungen investieren möchte, für den eignet sich der Krypto TSI-Index, so Michael Diertl.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Krypto TSI Index befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. (09.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist in der Nacht über die Marke von 36.000 Dollar angestiegen und hat damit ein neues Jahreshoch markiert, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Die Spekulationen um den Bitcoin-ETF würden den Kurs weiter nach oben treiben. Nach mehreren Wochen Konsolidierung dürfte die Kryptowährung nun reif für die nächste Rally und vor allem Krypto-Aktien die großen Gewinner sein.Nicht umsonst habe der Titel von Ausgabe 44/23 "Bitcoin Wahnsinn" gelautet, denn die Kryptowährung habe ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Doch damit sollte die Rally noch nicht zu Ende sein, denn aus charttechnischer Sicht hätten die Bullen in diesem Jahr bereits ihre Verschnaufpause gehabt und dürften nun erst so richtig loslegen.Die erste Aufwärtswelle habe dem Bitcoin vom Jahrestief 2022 bei 15.479 Dollar bis zum April-Hoch 2023 ein Plus von knapp über 100 Prozent beschert. Anschließend sei der Kurs in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die er erst mit dem Sprung über das Juli-Hoch bei 31.818 Dollar beendet habe.Mittelfristig betrachtet seien deshalb Kurs im Bereich der 50.000-Dollar-Marke wahrscheinlich, aber auch kurzfristig sei mit dem jüngsten Ausbruch aus einer bullishen Flagge noch Platz bis zur 40.000-Dollar-Marke, bevor eine Zwischenkorrektur wahrscheinlicher werde.