Unbestätigten Gerüchten zufolge würden sich nicht nur Langfrist-Investoren den Bitcoin zum aktuellen Preis sichern, sondern es sollten auch schon die ersten ETF-Anbieter auf der Käuferseite zu finden sein. Sie würden eine - wohl schon sehr sichere - Zulassung ihrer Bitcoin-ETFs antizipieren und Hedge-Positionen aufbauen. Denn eine massive Preissteigerung des Bitcoin, ja sogar eine echte Preisexplosion, werde angesichts der angespannten Lage immer wahrscheinlicher. Und sie werde zusätzlich angefeuert von Short-Spekulanten, die auf fallende Bitcoinkurse setzen würden.



Sie würden auf Gewinnmitnahmen beim Bitcoin nach der ETF-Genehmigung spekulieren. Aber das sei eher nicht zu erwarten, denn die bis zu 12 Bitcoin-ETFs würden aufgrund der rasant steigenden Nachfrage eher zu noch mehr Aufwärtsdynamik beim Bitcoin führen. Und diese Dynamik werde sich durch die Short-Spekulanten vermutlich noch vergrößern. Sollte der Bitcoin auf ein neues Jahreshoch (44.700 Dollar) steigen, müssten Shortpositionen mit einem Volumen von bis zu acht Milliarden Dollar liquidiert werden. Es könnte zu einem gewaltigen Shortsqueeze kommen, der den Bitcoin schnell auf weit über 50.000 Dollar treiben sollte.



Der Zeitpunkt für eine Bitcoin-Spekulation auf steigende Kurse könnte kaum besser sein, so Alfred Maydorn von "Der Aktionär". (29.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immer mehr Bitcoin werden von den Kryptobörsen abgezogen und wandern in die Hände von langfristigen Investoren, so Alfred Maydorn von "Der Aktionär".So habe Coinbase allein an diesem Mittwoch den Abfluss von 18.000 Bitcoin im Gegenwert von über 750 Millionen Dollar verzeichnet. Der Gesamtbestand an Bitcoin in Wallets von zentralisierten Börsen sei auf 2,3 Millionen Bitcoin gesunken, der niedrigste Stand seit April 2018.