Auf der anderen Seite würden Banken wie die UBS und Morgan Stanley schon im ersten Halbjahr von einer Rezession und Zinssenkungen ausgehen. Die Schweizer Bank schließe sogar eine erste Zinssenkung bereits im März nicht aus. Insgesamt könnte die FED die Leitzinsen im kommenden Jahr um satte 275 Basispunkte nach unten Schrauben, wie UBS-Chefstratege Bhanu Baweja im November gegenüber Bloomberg gesagt habe.



Pysh zufolge hänge die Performance der Kapitalmärkte massiv davon ab, wie sich die US-Notenbank im Falle einer Rezession verhalten werde. Er selbst gehe davon aus, dass sie bereits Anfang des Jahres starke Zinssenkungen durchführen und massive Liquiditätsprogramme auflegen könnte.



"In Anbetracht, dass es ein Wahljahr ist, wird die Geschwindigkeit der Reaktion viel schneller und umfassender sein als in einem Nicht-Wahljahr", so Pysh. Die Maßnahmen könnten sogar größer ausfallen als die infolge der Corona-Pandemie, weshalb er Bitcoin als den großen Gewinner sehe. "Es würde mich überraschen, wenn er bis Ende 2024 nicht über 100.000 Dollar notieren würde", so Pysh.



Noch scheine die 100.000-Dollar-Marke sehr weit entfernt zu sein. Doch schon in vielen früheren Jahren und auch im laufenden habe sich die Kryptowährung in nur wenigen Monaten vervielfacht. Dass dies auch im nächsten Jahr geschehe, sei deshalb alles andere als ausgeschlossen. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (22.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während die Meinungen am Markt über die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA weit auseinandergehen, wagt Preston Pysh, Mitbegründer des Investors Podcast Network, eine ambitionierte Prognose für das kommende Jahr, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Pysh gehe von einer Geldflut seitens der FED und sechsstelligen Preisen beim Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) aus.