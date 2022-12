Die Gründe für die schwache Performance des Bitcoins seien vielfältig. Seien es anfänglich vor allem makroökonomische Faktoren wie die rasant steigende Inflation, die deutlichen Zinserhöhungen der US-Notenbank FED und der starke Dollar gewesen, die Anleger aus risikoreichen Assetklassen vertrieben hätten, hätten sich im Jahresverlauf auch noch branchenspezifische Probleme hinzugesellt.



Dass selbst große, prominente Projekte und Unternehmen wie Terra, Celsius, Three Arrows Capital und zuletzt noch FTX innerhalb kurzer Zeit in die Insolvenz gerutscht seien, habe die Kurse noch tiefer ins Minus gedrückt und das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Angst vor weiteren Dominoeffekten in der Branche sei seither groß.



Vor diesem Hintergrund verwundere es nicht wirklich, dass die Stimmung der Marktteilnehmer im Keller sei: Der Fear & Greed-Index für den Kryptomarkt signalisierte über weite Streckend des Jahres "Angst" oder gar "extreme Angst".



So schmerzhaft die Verluste auch seien: Dass der Bitcoin nach Jahren der Outperformance gegenüber anderen Assetklassen nun ein schwaches Jahr erwischt habe, sei mit Blick auf die zyklische Kursentwicklung in der Vergangenheit erst einmal nicht ungewöhnlich und auch kein Grund, ihn abzuschreiben. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass er sich auf lange Sicht auch von diesem Rückschlag erholen werde - wenngleich kurz- und mittelfristig weiterer Gegenwind drohe.



Krypto-Investoren sollten weiterhin sehr langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz agieren - oder gleich an der Seitenlinie auf Besserung der Lage warten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (29.12.2022/ac/a/m)







