Laut einer Analyse der Bank of America bestätige die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold, dass die Anleger beginnen würden, Bitcoin als "sicheren Wertaufbewahrungsort" zu betrachten. Anfang Oktober habe die Korrelation zwischen BTC und Gold den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Gleichzeitig habe sich die Korrelation mit den US-Indizes seit dem 13. September sukzessive abgeschwächt. Als "sichere Häfen" würden Anlagen gelten, die negativ mit dem Zustand der Weltwirtschaft korreliert seien und im Falle einer Rezession oder Krise an Wert gewinnen könnten.



Die Fondsmanagerin von ARK Invest, Cathie Wood, habe mitgeteilt, dass sie BTC, die sie zu einem Preis von 250 Dollar gekauft habe, bisher nicht verkauft habe, und habe die Anteile des Grayscale Bitcoin Trust als eine Anlagemöglichkeit bezeichnet, da die Regulierungsbehörden letztlich einen weicheren Ansatz bei der Regulierung von Kryptowährungen verfolgen würden.



Die Average True Range (ATR) von Bitcoin, d.h. die Gesamtvolatilität des Preises, sei im Laufe des Jahres um 76% gesunken und befinde sich heute auf einem Niveau, das zuletzt im November 2020, kurz vor dem starken Anstieg, gesehen worden sei. Der BTC-Preis sei ebenfalls auf das Niveau von November 2020 zurückgekehrt. Die Volatilität von BTC nehme im Vergleich zum S&P 500 und zum NASDAQ, für die die ATR im selben Zeitraum um 64% bzw. 19% gestiegen sei, weiter ab. Das neutrale Momentum, das bereit sei, in beide Richtungen zu schießen, werde auch durch den RSI nahe 45 Punkten angezeigt.



Es scheine, dass die Korrelation mit Gold wahrscheinlich nur vorübergehend sei und Bitcoin schließlich mit einer starken Bewegung in beide Richtungen konfrontiert sein werde, was bestätigen würde, dass der digitale Vermögenswert immer noch ein risikoreiches Instrument sei. Gleichzeitig könnte die wichtigste Kryptowährung jedoch trotz des rezessiven Umfelds im Jahr 2023 aufgrund der zyklischen Natur des Anstiegs etwa ein Jahr vor der Halbierung zulegen. Dies würde eine Rückkehr der Hausse um den Winter/Frühjahr nächsten Jahres bedeuten. (25.10.2022/ac/a/m)







Laut den Analysten der Bank of America könne Bitcoin während einer Rezession als "sicherer Hafen" dienen und Investoren mit begrenztem Angebot ermutigen. Eine weltweite Konjunkturabschwächung scheine angesichts der sich verschärfenden Krise in China, der hohen Inflation und der hawkishen Haltung der Zentralbanken in den großen westlichen Volkswirtschaften fast unvermeidlich: