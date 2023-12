Anschließend hätten erste Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Kurs zu Wochenbeginn wieder bis in den Bereich von 40.200 Dollar gedrückt hätten. Seither habe er sich klar oberhalb dieser psychologisch wichtigen Marke stabilisieren können. Halte die FED den Leitzins am Abend wie erwartet stabil, könnte sich die Stimmung weiter aufhellen.



"Es wird allgemein erwartet, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen als ein positives Signal für den Markt interpretiert werden könnte", so Analysten von Bitfinex gegenüber dem Branchenportal coindesk.com. "Kryptowährungen haben in der Vergangenheit positive Marktbewegungen erlebt, nachdem die FED beschlossen hatte, die Zinssätze konstant zu halten."



Mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" klar bullish für den Bitcoin, denn an den starken Zukunftsaussichten habe sich in den vergangenen Tagen nichts geändert. Wer bereits investiert ist, bleibt daher dabei, während risikofreudige Neueinsteiger dem aktuellen Rücksetzer zum Kauf nutzen können, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Korrektur beim Bitcoin setzt sich auch zur Wochenmitte fort, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Am Mittwochmorgen notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 1,5 Prozent tiefer und ringe damit nun um die 41.000-Dollar-Marke. Auch wenn der jüngste Rücksetzer dabei als gesunde Konsolidierung und Kaufchance gewertet werde, dürften viele Investoren zunächst noch den FED-Entscheid abwarten.Vor dem Zinsentscheid der FED und der anschließenden Pressekonferenz mit Notenbankchef Jerome Powell am heutigen Mittwochabend herrsche auch am Kryptomarkt gespanntes Warten. Der Markt gehe davon aus, dass die FED den Leitzins bei ihrer letzten Sitzung dieses Jahres weiterhin im Bereich von 5,25 bis 5,50 Prozent stabil halten werde. Spannender sei da, welche Signale die Währungshüter mit Blick auf die Zinsentwicklung im neuen Jahr senden würden.Nachdem sich die Inflation zuletzt abgeschwächt und der Notenbank offenbar eine "weiche Landung" gelungen sei, werde seit geraumer Zeit auf eine erneute Lockerung der Geldpolitik im Laufe des Jahres 2024 spekuliert. Derzeit beziffere das FED Watch-Tool des US-Börsenbetreibers CME Group die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März auf rund 43 Prozent und im Mai auf rund 76 Prozent.Bei Bitcoin seien außerdem die Spekulationen auf eine baldige US-Zulassung von Spot ETFs sowie die wachsende Vorfreude auf das nächste Halving im Frühjahr als Kurskatalysatoren hinzugekommen. In der Folge habe der Bitcoin seit Jahresbeginn in der Spitze rund 170 Prozent zugelegt und in der Vorwoche bei 44.706 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.