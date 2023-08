Ursprünglich habe die SEC angekündigt, bis zum 13. August eine Entscheidung fällen zu wollen. Cathie Wood, CEO von ARK habe erklärt, dass die SEC, falls sie einen Bitcoin ETF genehmige, wahrscheinlich mehrere gleichzeitig genehmigen werde. Sie habe hinzugefügt, dass aufgrund der Ähnlichkeit vieler dieser Produkte die Vermarktung und Kommunikation entscheidend sein würden, um erfolgreich zu sein. Wood habe die umfassende Forschung und Erfahrung ihres Unternehmens seit 2015 auf diesem Gebiet betont.



Auch wenn die Entscheidung über das Thema Bitcoin-ETF vorerst vertagt sei, werde sie bald fallen. Im Optimalfall genehmige die SEC die Produkte, wodurch mehr Kapital in den Krypto-Sektor fließen und der Bitcoin-Preis steigen sollte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In einer erwarteten Entwicklung habe die SEC ihre Entscheidung bezüglich des ARK-Bitcoin-ETF-Antrags verschoben und stattdessen eine 21-tägige Frist für öffentliche Kommentare eröffnet, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Schritte würden es der Öffentlichkeit ermöglichen, Feedback zum Anlageprodukt abzugeben, während die SEC ihre Entscheidung überdenke.Am Freitag habe die SEC eine Mitteilung eingereicht, in der sie gezielt nach Kommentaren zu einer kürzlich von der Cboe-Börse vorgenommenen Änderung suche. Diese Änderung, als "Änderung Nr. 3" bekannt, habe Coinbase als Partner für die Überwachungsvereinbarung des ETFs hinzugefügt.