Bitcoins Kursentwicklung: Der Rückblick

Diskutiert wird die potenzielle Verwendung von Bitcoin NFTs in Kunst, Musik, Spielen, virtuellen Immobilien und Identität. Aufgrund der begrenzten Technologie von Bitcoin können sie derzeit nicht nahtlos in dezentrale Anwendungen integriert werden, aber mit Layer-2-Lösungen könnten ähnliche Anwendungsfälle wie bei Ethereum-NFTs entstehen.



Beliebte Projekte wie "Ordinal Punks" und "TwelveFold" werden vorgestellt, wobei die wachsende Nachfrage betont wird. Zusammenfassend bringt Bitcoin Ordinals Innovation in die Blockchain, bietet zusätzliche Nützlichkeit und zieht neue Entwickler an. Die vermehrte Nutzung von Blockspace durch Ordinals könnte positive Auswirkungen auf Miner-Gebühren haben, besonders vor der bevorstehenden Halbierung der Bitcoin-Blockbelohnung im April 2024.



Risiken einer Investition in Bitcoin

Diese Risiken könnten dir beim Investieren in Bitcoin über den Weg laufen. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Gesetzt sich verändert, oder dass es zu regulatorischen Unsicherheiten kommt. Hier geht es darum, dass es zu einer neuen Regelung kommen könnte, die die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen ändert, oder um eine regulatorische Anordnung, die Unsicherheiten über die Zukunft der Kryptowährungen schafft.



Hacks, Sicherheitsrisiken und Diebstähle von Bitcoin-Wallets und -Börsen stellen eine Bedrohung für Bitcoin-Investitionen dar. Technologische Unsicherheiten, insbesondere Protokoll-Upgrades, könnten sich negativ auf die Bitcoin-Blockchain auswirken. Zusätzlich können Marktfaktoren, mangelnde Verbraucherschutzstandards und die Abhängigkeit von der Akzeptanz den Wert von Bitcoin beeinflussen. Bitcoin-Investoren sollten ihre Risikotoleranz berücksichtigen, professionellen Rat einholen und sich über mögliche Gefahren in der Bitcoin-Welt gründlich informieren.



Was sagen Experten zum Timing?

Die Meinungen der Experten gehen, wie bei jedem heiß diskutieren Thema, weit auseinander. Der erste Punkt wäre die Volatilität und die Kursnachhaltigkeit, erwartete Preisziele variieren von 50.000 bis 100.000 US-Dollar, aber die extreme Volatilität erschwert Prognosen. Ein weiterer Punkt auf der Liste der Experten ist der fehlende innere Wert. Die Kritik basiert auf dem Mangel an intrinsischem Wert im Vergleich zu traditionellen Anlagen. Punkt Nummer drei sind die Umweltauswirkungen, denn hier wird besonders die Energieintensität des Bitcoin-Mining kritisiert und es werden oft klimafreundlichere Alternativen angestrebt. Die Experten sehen auf Bitcoins Zukunft als Zahlungsmittel sehr kritisch. Es geht hier vorallem um die Unsicherheit über die Zukunft als Zahlungsmittel aufgrund von Volatilität und Zentralbanken, die eigene digitale Währungen entwickeln. Der letzte Punkt ist die Flucht vor der staatlichen Kontrolle. Der Ruf nach Nutzung als Fluchtmöglichkeit vor staatlicher Kontrolle ist neu, aber die Akzeptanz hängt von der Stabilität ab.



Zusammenfassung

Bitcoin hat es trotz mehrerer Abstürze immer wieder geschafft noch gestärkter aus diesen hervorzugehen. Für viele Investoren und für alle Krypto-Begeisterten ist Bitcoin durch seine Popularität und durch seine Stärke eine Art Kraft, die sich in Glauben verwandeln kann. Zu spät um in Bitcoin zu investieren ist es definitiv nicht, aber ob er immer so stark sein wird, oder jemals vom Thron gestoßen wird, wird die Zeit zeigen. (25.01.2024/ac/a/m)



Disclaimer:



Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.



Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







