Verglichen mit dem Oktober, als der Bitcoin um satte 28 Prozent gestiegen sei, habe sich das Momentum zuletzt also etwas abgeschwächt. Das nahende Halving sowie Hoffnungen auf eine baldige US-Zulassung von Spot ETFs und auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die FED im Laufe des kommenden Jahres stünden jedoch weiterhin als potenzielle Kurstreiber parat.



Zudem bleibe auch das Chartbild aussichtsreich. Gelinge es dem Kurs, den Widerstand im Bereich von 38.000 Dollar zu knacken, dürfte zügig die psychologisch wichtige 40.000er Marke als nächstes Zwischenziel angesteuert werden. Angesichts der Dynamik im Chart halte etwa Marktanalyst Alex Kuptsikevich von FxPro einen kurzfristigen Anstieg auf 40.000 Dollar derzeit für deutlich wahrscheinlicher als einen erneuten Rückfall auf 35.000 Dollar.



Nachdem der Bitcoin seit Jahresbeginn rund 125 Prozent an Wert gewonnen habe, wäre auch ein kurzfristiger Rücksetzer nicht verwunderlich - zumal einige Marktbeobachter bereits vor möglichen Gewinnmitnahmen warnen würden, falls die SEC demnächst tatsächlich grünes Licht für die ersten Spot ETFs geben sollte.



Mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" aber weiterhin bullish für die digitale Leitwährung und sehe Chancen für einen neuen Bullenmarkt. Etwaige Rücksetzer wären vor diesem Hintergrund eine Chance für den (Nach-) Kauf. Wer bereits investiert sei, bleibe weiterhin dabei.







